潘展乐前往罗马尼亚训练 泳坛“双子星”取长补短备战大赛

温州都市报 2026-07-07 09:22:34

温州网讯 近日，应游泳名将、罗马尼亚运动员大卫·波波维奇邀请，温籍奥运冠军、男子100米自由泳世界纪录保持者潘展乐前往罗马尼亚，与波波维奇展开联合训练。此次跨洲合练引发国际泳坛广泛关注。

温籍奥运冠军潘展乐与泳坛名将波波维奇

波波维奇在社交媒体上正式宣布了这一消息。他表示：“我很高兴欢迎我的朋友潘展乐及其团队来到罗马尼亚，参加联合训练营。我相信，这次合作对我们所有人来说，无论在竞技层面还是文化层面，都将是一次宝贵的经验交流。我现在还在练习如何用普通话准确地说‘欢迎’。”

21岁的潘展乐目前保持着男子100米自由泳46秒40的世界纪录，而该纪录此前正是由波波维奇保持。两人曾多次在世界大赛同场竞技，彼此激励、共同进步。2024年巴黎奥运会男子100米自由泳决赛后，获得季军的波波维奇曾第一个拥抱夺冠并刷新世界纪录的潘展乐，并公开力挺其成绩。

在罗马尼亚期间，罗马尼亚华侨华人联合会会长、温籍侨领李国胜在首都布加勒斯特盛情接待了潘展乐及其教练郑坤良一行。作为旅罗温商的杰出代表，李国胜长期致力于服务华侨华人社群，并积极回馈家乡，多次为温州乡村振兴事业捐资助力。此次接待家乡奥运冠军，李国胜以浓浓乡情为远道而来的潘展乐团队提供了周到安排，展现了海外温籍侨胞对家乡体育事业的支持与热爱。

据介绍，潘展乐此行旨在通过与顶尖对手的合练取长补短，全力备战9月日本名古屋亚运会。波波维奇则剑指8月欧洲游泳锦标赛。“百自双子星”的携手，不仅为双方竞技水平提升创造了契机，也搭建了中外体育文化交流的桥梁。

来 源：温州都市报

原标题： 泳坛“双子星”取长补短备战大赛

记者 叶海鹏

本文转自：温州新闻网 66wz.com