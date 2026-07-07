前线拉锯 纵深互袭——军事专家解读俄乌高烈度交锋

新华网 2026-07-07 10:38:22

军事专家认为，俄军当前核心作战目标是夺取顿涅茨克地区克拉马托尔斯克-斯拉维扬斯克城镇群，乌方则主要借助无人机等装备对俄能源目标实施打击，试图从民生层面向俄方施压。短期内，俄乌交锋将呈现前线攻防拉锯、远程互袭后勤目标的态势。

连日来，俄罗斯与乌克兰陷入“报复螺旋”，对抗烈度持续攀升。俄国防部6日在社交媒体上说，俄军当天对乌多地发动密集打击，以回应乌方此前袭击俄境内民用设施。

军事专家认为，俄军当前核心作战目标是夺取顿涅茨克地区克拉马托尔斯克-斯拉维扬斯克城镇群，乌方则主要借助无人机等装备对俄能源目标实施打击，试图从民生层面向俄方施压。短期内，俄乌交锋将呈现前线攻防拉锯、远程互袭后勤目标的态势。

互有攻守

连日来，俄乌处于高烈度对抗状态。在前线，俄方持续推进地面阵地战。俄总统普京3日表示，俄军不断加快在整个战线上的攻势，继续在卢甘斯克、扎波罗热、赫尔松地区消灭乌军。在哈尔科夫州、苏梅州、第聂伯罗彼得罗夫斯克州建立安全区的工作正按计划进行。

普京同日还宣布俄军在顿涅茨克取得重大进展，控制军事要地康斯坦丁诺夫卡。分析人士认为，鉴于乌军在康斯坦丁诺夫卡、斯拉维扬斯克、克拉马托尔斯克等地设置了纵深梯次的防御体系，俄军这一进展具有重要战略意义。然而，乌方次日表示，俄方消息并不属实，目前康斯坦丁诺夫卡仍处于乌军控制下。

这是7月2日在乌克兰基辅市佩切尔斯基区一居民区拍摄的导弹袭击现场。新华社发（彼得·德鲁克摄）

双方还加大对对方纵深目标的空袭力度。乌方对俄实施大规模无人机袭击，袭击目标从俄军事设施逐步扩展至能源、通讯基础设施，以及军工生产和后勤体系。例如，乌军6月使用无人机深入俄境内打击多处能源设施，其中包括距前线1200多公里、地处奥伦堡州的一座天然气精炼厂和一座氦气厂。

俄方也对乌境内目标实施空袭。据乌方消息，7月1日晚至2日凌晨，乌境内基辅市等地共51处地点遭俄军大规模导弹和无人机袭击。俄方表示，俄军6月对乌克兰发动5次大规模打击，打击对象包括巡航导弹、中远程无人机、机器人系统、电子战设备生产企业，军用机场和能源燃料设施等。

各有考量

分析人士指出，俄乌近期同步加大攻势，背后有着争夺战场主动、兼顾内政外交等多重考量。

从乌方看，乌方试图打击俄基础设施、后勤枢纽与军工生产目标，破坏俄方补给运输和能源保障体系，抬高俄方战争成本，削弱其前线作战能力。乌方重点袭击俄油气基础设施，造成俄方燃料供应短缺、能源价格上涨。俄罗斯政治分析师谢尔盖·斯特罗坎认为，乌方此举旨在放大战事对俄民生的冲击，削弱俄民众对战事的承受力。

此外，乌方希望通过当前攻势对外释放信号，尤其是北约峰会即将召开。乌克兰国际问题专家马克西姆·亚利认为，乌方意在向西方国家证明其仍具备持续作战能力，从而打消部分盟友在对乌军援问题上的疑虑。

俄方则力求巩固战场主动权。俄国防部近日发布的作战周报显示，俄武装力量自6月底以来对乌方军工设施等目标进行数轮高强度打击。俄军事专家认为，如此高强度打击在近年来并不多见，表明俄方具备推进军事行动的能力和决心。

7月2日凌晨，乌克兰基辅市左岸遭袭后升起浓烟。新华社记者李东旭摄

分析人士还指出，在乌方无人机袭击引发俄国内不安情绪上升的背景下，俄方希望通过持续攻势向国内传递战场局势依然可控的信号。

拉锯持续

据俄总统网站消息，俄军将继续在多条战线推进。其东部集团军部队正沿扎波罗热地区东部的宽阔战线向西推进；北部集团军部队正在乌苏梅州、哈尔科夫州等地扩建“安全区”；中部集团军部队正朝顿涅茨克地区重镇红军城（乌称波克罗夫斯克）以北方向推进，并正在争夺该地区防线的重要据点新巴甫洛夫卡村。

乌方则重点聚焦顿涅茨克地区康斯坦丁诺夫卡、斯拉维扬斯克、克拉马托尔斯克和德鲁日科夫卡等城镇的防御。

乌军事专家和媒体认为，其中康斯坦丁诺夫卡对乌军在顿涅茨克地区的整体防御尤为重要，这一支点若完全失守将极大影响整个克拉马托尔斯克战线防御形势。乌军事评论员亚历山大·科瓦连科认为，乌方在康斯坦丁诺夫卡方向的主要作战目标是尽可能消耗俄军兵力和装备，在夏季结束前，双方在该地的拉锯战还将持续。

6月7日，在英国伦敦唐宁街10号首相府前，英国首相斯塔默（右二）、法国总统马克龙（右一）、德国总理默茨（左一）与乌克兰总统泽连斯基在会谈后准备离开。新华社发（史蒂芬·程摄）

俄罗斯波罗的海通讯社报道说，鉴于西方国家持续支持乌军无人系统作战，乌军无人机对俄境内目标的袭击规模或将扩大。此外，克里米亚地区桥梁、港口等交通运输和基础设施的遇袭风险也将上升。

乌军事专家奥列格·日达诺夫表示，除前线阵地争夺外，破坏对方在前后方的后勤补给体系已成为俄乌现阶段交锋的重点。双方后续针对对方交通枢纽、装备仓库、能源设施的袭击力度会持续加码。能否有效瘫痪对方的后勤补给体系，或将影响到战局走势，乃至谈判进程。

来 源：新华网

原标题： 前线拉锯 纵深互袭——军事专家解读俄乌高烈度交锋

本文转自：温州新闻网 66wz.com