新华网 2026-07-07 10:40:05

伊朗已故最高领袖阿里·哈梅内伊的葬礼6日进入第三天。灵车在首都德黑兰缓慢穿行，沿途数以百万计民众追随送行。

前一天，哈梅内伊的三个儿子出现在葬礼上，而次子、伊朗现任最高领袖穆杰塔巴·哈梅内伊没有现身。据美国媒体报道，伊朗安全部门出于安全考虑，“拒绝”穆杰塔巴出席父亲葬礼。

7月6日，民众在伊朗首都德黑兰送别伊朗已故最高领袖哈梅内伊。新华社/迈赫尔通讯社

沿途挤满送别人群

哈梅内伊及其4名遇害家人的灵柩包裹着国旗，装载在一辆卡车上，自东向西穿行德黑兰。沿途，哀悼者们纷纷伸出手，试图触摸车厢两侧的装饰。一些人向灵车投掷自己的头巾或其他随身物品。美联社说，这在伊朗是一种祈福的习俗。

哀悼者手持伊朗国旗等旗帜和哈梅内伊肖像，呼喊要求复仇和坚持抵抗的口号。伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，沿途地铁站也挤满前来送别的人群。

伊朗新闻电视台报道，组织者预计，车队将在市区穿行10至12小时，全程大约10公里，途经德黑兰最大的阿扎迪广场等地。负责当天葬礼活动的伊朗伊斯兰革命卫队高级将领哈桑·哈桑扎德说：“我们请求公众平静地前往阿扎迪广场。”

伊朗官方希望避免1989年前任最高领袖鲁霍拉·霍梅尼葬礼时的混乱。据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，当年6月6日，上千万人参加霍梅尼葬礼。送葬车队出发不久便被人群围住，现场秩序濒临失控。官方紧急调用直升机转运灵柩，但激动的人群冲破警戒线，甚至把灵柩从直升机上拽下。人群踩踏导致多人死亡、数百人受伤。

据伊朗媒体报道，由于大量人员参加，5日在伊玛目霍梅尼清真寺的哈梅内伊悼念活动延长一个小时，到晚上10时才结束。当天，组织者在清真寺外设置大型混凝土路障，以避免踩踏。一些人挥舞旗帜要求对美国和以色列复仇。

一位名为巴坎德的39岁女子对法新社记者说：“我们支持我们的革命，我们的领袖，我们要求为我们深爱的人血债血偿。”

7月6日，民众在伊朗首都德黑兰送别伊朗已故最高领袖哈梅内伊。新华社/迈赫尔通讯社

穆杰塔巴尚未现身

哈梅内伊的另外三个儿子穆斯塔法、梅萨姆、马苏德5日出现，在灵柩旁祈祷。但其次子、伊朗现任最高领袖穆杰塔巴依旧不见踪影。穆杰塔巴自2月底美以对伊朗发动军事行动至今一直没有露面。

美国《纽约时报》4日报道称，穆杰塔巴希望参加9日在哈梅内伊的家乡、什叶派圣城马什哈德举行的安葬仪式，送别父亲，但伊朗安全部门予以拒绝，因为担心以色列会借机实施暗杀或者追踪穆杰塔巴的行踪。这一报道的消息源是不愿公开姓名的两名伊朗伊斯兰革命卫队成员和新华社北京7月6日电一名参与葬礼安排的人员。

《纽约时报》还援引4名伊朗高级官员的话报道，眼下，伊朗内部的强硬派和务实派都在争取穆杰塔巴的支持。报道称，强硬派声称在穆杰塔巴公开露面或发表录音讲话前，将抵制外交手段；务实派包括总统佩泽希齐扬和伊斯兰议会议长卡利巴夫在内，已成功说服穆杰塔巴支持与美国谈判以缓解伊朗经济困境。

另外，除伊朗伊斯兰革命卫队总司令艾哈迈德·瓦希迪，革命卫队“圣城旅”行踪神秘的指挥官伊斯梅尔·卡尼也罕见现身，出现在葬礼现场。

根据官方公布的计划，7月7日将在库姆举行哈梅内伊及其家属遗体送葬仪式；7月8日，哈梅内伊的遗体将被空运到邻国伊拉克的什叶派圣城纳杰夫和卡尔巴拉接受吊唁，之后再运回国内举行安葬仪式。据美国有线电视新闻网报道，伊拉克官方将组织迎接仪式，多个省宣布当天放假，以便民众前往悼念。

来 源：新华网

原标题： 哈梅内伊葬礼进入第三天 灵车穿行德黑兰

作者 胡若愚

本文转自：温州新闻网 66wz.com