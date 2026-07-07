学习强国温州学习平台 2026-07-07 16:30:46

7月1日清晨，温州市瓯海区仙岩街道渔潭村中共浙南一大会址纪念馆前人潮涌动。“百名博士下基层”公益活动在这里开展，多家医院的党员医护、博士专家齐聚现场，将诊室搬到村民家门口。

7月1日清晨，温州市瓯海区仙岩街道渔潭村中共浙南一大会址纪念馆前人潮涌动。“百名博士下基层”公益活动在这里开展，多家医院的党员医护、博士专家齐聚现场，将诊室搬到村民家门口。

义诊活动现场像个暖心的“便民市集”，十余个服务台依次排开，涵盖了村民最关心的眼健康、心血管、内分泌等常见问题。现场，还为村民开通了近视激光手术预约绿色通道，为困难群体提供白内障手术专项减免——免费的义诊服务和专项手术优惠，让不少村民直呼贴心。“平时从村里到医院看病路程比较远，今天出门几步路就有专家看病，太方便了！”村民李万海说道。

在现场坐诊的温州医科大学附属眼视光医院白内障中心科研副主任潘安鹏告诉记者：“我觉得把医疗资源输送到群众家门口，是非常有意义的。作为党员，我们能够带头发挥先锋作用；作为医生，我们能够发挥自己的专业优势为村民看诊。”

除了诊疗服务，公证咨询、反诈宣传、伏茶供应等便民点位也同步开放。一上午的时间，问诊咨询的村民络绎不绝，这场扎根侨乡的公益活动，用实实在在的服务，为群众送上了一份充满温度的礼物。

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原标题： 百名博士下基层，温州瓯海把专家门诊搬进村

作者：涂心茹 陈丹

本文转自：温州新闻网 66wz.com