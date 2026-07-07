12377也能很摇滚！

全国网络辟谣 2026-07-07 17:28:37

2026全国网络举报系列宣传活动主题MV《共治之力》现场版热血来袭！

当网络举报遇上摇滚，会擦出什么火花？2026全国网络举报系列宣传活动主题MV《共治之力》现场版热血来袭！从雪山冰川到霓虹都市，从校园操场到万家灯火——这不是普通的宣传片，而是亿万网民的清朗“战歌”！

来 源：全国网络辟谣

原标题： 12377 清朗 举报 摇滚

本文转自：温州新闻网 66wz.com