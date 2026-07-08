温州日报 2026-07-08 09:12:12

在7月1日举行的庆祝中国共产党成立105周年大会上，全国先进基层党组织名单公布，苍南县壹加壹应急救援中心党总支作为新兴领域党组织代表光荣上榜。

温州网讯 在7月1日举行的庆祝中国共产党成立105周年大会上，全国先进基层党组织名单公布，苍南县壹加壹应急救援中心党总支作为新兴领域党组织代表光荣上榜。这支从3名党员、25人的志愿小分队，成长为拥有51名党员、5000余名志愿者的救援铁军，凭的是什么？答案就写在每一次逆行的背影里。

2006年，台风“桑美”肆虐苍南，25名青年组建应急志愿队，为受灾群众募捐18万多元、开展心理疏导。之后，他们动员出租车司机成立“苍南县出租车防汛车队”，户外运动爱好者、冬泳队员、退役军人等社会力量纷纷加入。

2008年，壹加壹应急救援中心正式登记成立。18年来，党旗始终高扬在救援一线，党组织从最初的3名党员发展壮大到51名，构建起“党总支—党支部—党员先锋队”三级组织架构，将党组织深扎于46支专业救援分队，实现“队伍建到哪里，党组织就覆盖到哪里，党员作用就发挥到哪里”。

“哪里有险情，哪里就有壹加壹的身影，哪里就有党员的足迹。”18年来，党组织带领队员冲锋在应急救援前沿，累计参与汶川地震、台风“利奇马”、甘肃特大泥石流等各类应急救援3000余次，安全转移受灾群众15万余名，成功救援被困人员7000余人，累计志愿服务时长超350万小时。2025年西藏定日发生6.8级地震后，16名救援队员分4批奔赴灾区，在海拔4000多米的高原、零下10多摄氏度的严寒中，每天奔波300多公里，历时23天，为6个村送去数百万元物资，并搭建起7个儿童之家，为灾区救援贡献了“壹加壹”力量。

应急救援不仅走向全国，还走出国门。2023年土耳其发生强烈地震后，壹加壹应急救援中心第一时间响应号召，由党组织书记带队开展跨国救援，冒着余震深入灾区，成功搜救出多名幸存者，充分展现了中国社会组织的国际担当。跨国救援的背后，是壹加壹应急救援中心多年的专业积淀。目前，中心拥有3个专业训练基地、30多辆救援车辆、30多艘冲锋舟、2艘大型海上搜救船，一线持证救援队员634人、持证率100%，其中持有水域激流救援证、潜水证等国家级资质的核心技术骨干100多名。

壹加壹应急救援中心从2011年起打造“壹加壹党员救在身边”服务品牌，推动工作重心从“事后救援”向“事前预防”延伸。通过加强与乡镇合作、签订联防协议，推行“党员包片、分队包村”机制，组织队员深入村居、学校、企业开展防灾减灾培训800余次、宣教活动近300场，覆盖群众3万余人次，扎根基层织密防护网。针对暑期溺水高发期，还组建30支党员巡逻队驻守苍南168公里海岸线重点水域，投放“壹加壹救生竿”超1000根，成功挽救7条鲜活生命。

壹加壹应急救援中心始终践行“急时做救援，平时做公益”理念，坚持18年不间断开展高考爱心接送服务，参与调解矛盾纠纷160余起，年均协助处置各类求助300余起。依托“红色微公益孵化基地”，争取公益创投资金超200万元，培育“壹次心”“壹家亲”等社会组织21家，孵化特色服务项目25个。

从单一救援到多元服务，壹加壹应急救援中心党总支始终坚守“有灾必救、有难必帮”的庄严承诺，今后将继续扛起使命担当，以实干践行初心，持续传递温暖力量。

来 源：温州日报

原标题： 十八年“救”在一线 苍南县壹加壹应急救援中心党总支获全国先进基层党组织荣誉

作者：苍组

本文转自：温州新闻网 66wz.com