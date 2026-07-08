泰顺发布 2026-07-08 10:08:05

7月7日上午，泰顺县委理论学习中心组举行习近平党建思想专题学习会。

7月7日上午，泰顺县委理论学习中心组举行习近平党建思想专题学习会。泰顺县委书记张银贵主持会议并讲话，强调要深学笃行习近平党建思想，认真学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立105周年大会上的重要讲话精神，牢固树立和践行正确政绩观，坚持学思用贯通、知信行统一，以更高标准、更实举措纵深推进全面从严治党，奋力打造新时代党建高地和清廉建设高地县域样板，为深入实施“1611登峰行动”、加快建设“两区两高地”提供坚强保障。

泰顺县领导陈钷、雷全勉、赖立峰、林建丰和泰顺县委理论学习中心组其他成员参加会议，陈钷、林建丰、严炳宽、伍苏丹、温正克和泰顺县有关部门主要负责人作交流发言。

张银贵指出，习近平党建思想是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分，是对新时代全面从严治党伟大实践的概括凝练，是“两个结合”在党建领域的最新成果，为推动中国式现代化行稳致远提供了坚强保证。全县上下要学深悟透习近平党建思想，深刻认识其重大的政治意义、理论意义、实践意义、时代意义，坚决做到全面学习、全面领会、全面落地，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚定不移沿着习近平总书记指引的道路奋勇前进。

张银贵强调，要始终以习近平党建思想为指引，聚力落实习近平总书记“4+1”重要要求和省委“132”总体工作部署、市委“1361”思路举措，深入实施“1611登峰行动”，切实以高质量党建引领高质量发展。要在筑牢政治忠诚上强引领、增效能，深入推进“溯源悟思想、实干创实绩”系列活动，健全完善习近平总书记重要指示批示精神和党中央重大决策部署闭环落实机制，严格执行民主集中制、重大事项请示报告等制度，做到“总书记有号令、党中央有部署、省市有要求，泰顺见行动见实效”。要在服务发展大局上强引领、增效能，围绕加快建设“两区两高地”奋斗目标，紧扣“锚定五年、谋准三年、扎实干好每一年”，聚焦“3+3+N”产业培育、文旅融合、富民增收等中心工作，真抓实干、狠抓落实，全力推动泰顺跨越赶超高质量发展。要在践行初心使命上强引领、增效能，刚性执行“重心下移、力量下沉”8条举措，扎实推进基本公共服务一体化，围绕医疗、教育、养老、扶弱等日常关切，用心用情办好民生实事、补齐民生短板、增进民生福祉，抓实安全生产、防汛防台、社会稳定等各项工作，以党建引领富民惠民利民。要在激扬实干担当上强引领、增效能，大力弘扬“六干”作风，精准选派专业骨干、优秀年轻干部到一线攻坚历练，针对性开展专业化能力培训，持续营造“马上就办、真抓实干”浓厚氛围。要在涵养清风正气上强引领、增效能，持续巩固党纪学习教育和中央八项规定精神学习教育成果，深化群众身边不正之风和腐败问题集中整治，推进民生领域信访问题集中治理，纵深推进公权力大数据监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

张银贵强调，要把学习好领悟好践行好习近平党建思想作为当前和今后一个时期的重要政治任务，引导泰顺县党员干部在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫见实效，持续推动习近平党建思想走深走实、见行见效，锚定年度目标任务攻坚推进，努力交出高质量发展的高分答卷。

来 源：泰顺发布

原标题： 县委理论学习中心组举行习近平党建思想专题学习会

记者：王文慧 摄影：孙斌

本文转自：温州新闻网 66wz.com