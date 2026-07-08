温州文史馆 2026-07-08 10:06:03

瓯茶携山海灵气、载人文风骨，在悠长岁月中缓缓舒展，沉淀出雁荡毛峰、乌牛早、三杯香、黄汤等名茶的绝代风华。

温州地处浙南大地，枕苍山、濒东海，雁荡叠翠、飞云含烟。温润的海洋季风漫过层叠山峦，氤氲出一方得天独厚的山水秘境。这片古称东瓯的沃土，千百年云雾缭绕，雨露丰沛，壤沃土腴，气候和煦，恰是草木扎根生长的洞天福地。自古浙南有嘉木，从东晋古寺的一缕清芬，到唐宋宫廷的一盏贡茗；从明清出口异地的担担茶叶，到今朝四海传扬的瓯地茶韵。瓯茶携山海灵气、载人文风骨，在悠长岁月中缓缓舒展，沉淀出雁荡毛峰、乌牛早、三杯香、黄汤等名茶的绝代风华。

雁荡毛峰，尽纳名山禅意之清幽，深度融合山水灵气与佛门禅心，是瓯茶之中最富诗意风骨、最具清雅禅韵的茶品。雁荡山奇峰怪石林立、飞瀑流泉潺潺，千年古刹错落、禅韵悠远绵长，茶树多悠然生长于龙湫背、灵岩峰的崖壁幽谷之间，依山傍瀑、吸泉饮雾，常年受山泉浸润滋养、云雾温柔熏陶、禅风涤荡心灵。得天独厚的生长环境，让雁荡毛峰自带清雅脱俗、不染尘嚣的山林禅韵，自古便有“雁荡云雾茶，深山隐士香”的绝佳美誉。古时此地茶叶多为山中僧众亲手栽种采制，僧人们伴晨钟暮鼓、伴山月清风，种茶制茶、煮茗悟道，以茶修心、以茗涤性，让幽幽茶香与清净禅意深度相融、浑然一体。茶叶采摘多在清明谷雨之前，甄选崖壁幽谷间的鲜嫩芽叶，手工轻采、悉心甄选，护其完整灵气。制法承古寺千年遗韵。低温杀青，留住山野清馨；手工轻揉，保全茶性本真；文火慢焙，定形锁香，风味自成。成品条索微卷舒展、银毫隐约显露，色泽翠绿带霜、清雅绝尘，沸水冲泡之后茶汤清澈透亮、干净无瑕，香气清幽空灵、鲜爽淡雅，入口清甘纯净、余韵悠远，无尘世烟火的浮躁喧嚣，只剩山水安然、禅心清净的安宁自在。一盏雁荡毛峰，可观山川之静谧，可悟茶禅之真谛，完美诠释着清净致远、禅茶合一的至高茶道境界。

茶经

永嘉乌牛早作为全国萌发最早的春茶之一，独占天时地利，得益于温州温暖湿润的滨海独特气候，冬无严寒、春回暖早，茶树越冬休眠期短促，立春刚过便抽芽吐翠。其种养之道亦极为考究，茶田多坐落于永嘉乌牛、罗浮一带向阳低山缓坡，土壤疏松肥沃、富含天然矿物质。山海交汇的温润清风日夜滋养，孕育出芽肥叶嫩、色泽翠绿的优质茶青。当地茶农遵循自然时序，日出而作、露起而采，坚守“早采、嫩采、精采”的百年古训，只取单芽或一芽一叶初展的鲜嫩芽头，确保茶青品质纯粹无瑕。制茶工序沿袭百年古法，经摊放、杀青、揉捻、理条、烘干多道精细工序，全程手工把控细微火候。文火杀青牢牢锁住春日鲜爽，轻柔揉捻完美塑形固香，最终成茶条索扁平光滑、色泽嫩绿温润。沸水冲泡，茶汤清透碧绿，入口鲜爽清甜、回甘绵长，无涩无杂、清冽纯粹。

云雾生幽谷，香自山野来。泰顺三杯香，满载山林清逸，尽得天地悠然。泰顺地处浙南深山腹地，群山环抱、森林密布，高海拔茶区云雾常年萦绕不散，日照漫柔均匀、雨露充沛丰盈，昼夜温差分明适宜，极利于茶树芳香物质与营养成分的积累沉淀。此地茶树多野生散种、依山而生，与山林草木共生共长，不施繁肥、不逐速成，全然得天地自然滋养，保留最本真的山野气韵。茶叶采摘以一芽二叶为主，甄选深山老丛优质茶青，最大程度保留山野本味、不染尘俗。制茶之法，质朴守真、工序精妙。低温杀青以存野香，轻揉慢烘以固茶髓，除却繁饰，唯求本味天然、清韵自生。成茶条索细紧纤秀、色泽绿润藏香，最绝妙之处在于香气层次丰富、持久悠长，一泡清雅兰香萦绕唇齿，二泡清甜滋味愈发醇厚，三泡余香依旧悠然不散、沁人心脾，故而得名“三杯香”。杯间清茗，香萦三匝。气韵温润含蓄，余韵久久不绝。融茶道静和之本，写照一方百姓质朴从容、守善心安的寻常岁月。

宋徽宗《大观茶论》明刻本

平阳黄汤，承百年匠心之淬炼，是瓯地独树一帜的黄茶珍品。它不似绿茶清鲜爽捷，却滋味温润、蜜香绵长。祖传闷黄古法，为瓯越独有茶技，历经百年积淀，神韵自成。平阳茶区地势平缓开阔、水土温润通透，土层深厚疏松、酸碱适宜，得天独厚的水土条件，培育出内质饱满、滋味醇厚的优质茶青，为黄汤的独特风味奠定绝佳基础。茶叶采摘工序恪守精细严苛，优选枝头肥壮完整的鲜嫩芽叶，细心剔除碎叶老梗，从源头保证原料纯粹无瑕、品质上乘。其制茶核心精髓在于“闷黄”，杀青揉捻工序完成后，以洁净湿布严密包裹茶坯，静置渥堆、恒温慢闷，让茶叶在静谧时光里缓缓发酵，慢慢凝炼内质。这道工序最是考验匠人耐心与功底，不急不躁、不催不赶，需精准把控细微的温度、湿度与静置时长，少一分则韵味浅薄不足，多一分则清雅香气流失殆尽。历经数小时温柔蜕变，茶叶由翠绿悄然转嫩黄，彻底褪去青涩凛冽之气，沉淀出温润柔和、醇厚绵长的茶汤质感。成品干茶嫩黄匀亮、色泽温润，冲泡后茶汤金黄澄澈、通透动人，入口绵柔甘甜、蜜香馥郁悠长，醇和回甘、温润养胃。黄汤以“慢”为道、以守为韵，承载茶道的沉稳坚守、温润包容精神内核，是瓯越匠人沉淀岁月、静心笃行、坚守本心的最好见证。

浙南有嘉木，千载育清风。一山一水，孕育灵秀佳茗；一茶一味，滋养岁月初心。四大瓯茶，风土各异、工艺有别、韵味千秋，却同源浙南灵秀山水，同承瓯越千年茶道，也是瓯越人世守本真、务实笃行、向善而行的真实写照。瓯茶沉淀着丰厚深沉的历史文脉，不只是一泓清冽，更承载着东嘉大地的岁月底蕴与人间烟火。有感吾瓯茶史之悠远、文脉之绵长，遂赋诗以赞：

浙南景物自悠悠，茶道传承几度秋。

近海吞山钟秀色，临泉吐翠绽芳柔。

兴衰阅尽尘间事，甘苦融于盏内瓯。

一脉清芬延古韵，人文相与共风流。

来 源：温州文史馆

原标题： 浙南嘉木，瓯茶四品

作者 叶春明

本文转自：温州新闻网 66wz.com