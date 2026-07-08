从四个新数据读懂上半年中国经济

人民日报 2026-07-08 10:19:11

“十五五”开局之年已过半程，上半年中国经济怎么样？

鲜活的发展图景是写照，厚重的经济数据中有答案。电子信息、具身智能、商业航天等产业新意盎然，文旅、数字、绿色、健康消费方兴未艾，从发电装机容量的历史性突破，到日均词元调用量的爆发式增长，从消费品以旧换新销售额的日积月累，到货物进出口的聚沙成塔，中国经济稳中有进、向新向优。

习近平总书记在二〇二六年新年贺词中强调，“我们要锚定目标任务，坚定信心、乘势而上，扎实推动高质量发展”。站在年中观发展图景、析经济数据，感知中国经济的韧性与活力，更能坚定我们做好下半年经济工作的底气与信心。

从发电装机容量超40亿千瓦看发展态势之稳

南海之滨，绿电风起。6月22日，龙源电力海南东方启源海风场9号机组成功并网发电。待8月风电场全部投产后，年均可提供16亿千瓦时清洁电力，满足62.5万户家庭一年的用电需求。

鲁西大地，“临界”突破。中国大唐山东郓城630℃国家电力示范项目日前投入商业运营，在燃煤火电领域首次实现热效突破50%。

从南到北，从风电到火电，一个个项目标注着电力工业向上攀登的足迹——截至5月底，全国累计发电装机容量40.1亿千瓦，同比增长11.0%，规模位居全球首位。

从10亿千瓦翻番至20亿千瓦，历经8年时间；从20亿千瓦到30亿千瓦，历经4年4个月；如今，我国累计发电装机容量从30亿千瓦到40亿千瓦，仅用了2年左右。

装机速度持续加快，背后是完备产业体系的坚实支撑。

从硅料、电池片、逆变器到整机、叶片、塔筒，中国拥有全球最完整的新能源装备产业链，全球约80%的光伏组件、60%的风电设备产自中国。“特高压输电、抽水蓄能、新型储能等配套能力加速建设，让大面积新增装机‘建得成、送得出、消纳得了’。”中国电力企业联合会统计与数智部副主任蒋德斌表示，我国完整的产业体系是40亿千瓦从图纸变成现实的关键保障。

装机速度持续加快，彰显了保障能源安全的坚定决心。

上半年，全球能源市场剧烈波动，而我国能源体系经受住了冲击，供需总体平衡，展现了强大韧性。

韧性从何而来？坚持做好化石能源的开发和储备，稳定石油产量，增加天然气供应；坚持提升非化石能源供给，风光水核等多能并举，着力构建新型电力系统；坚持能源进口多元化，加强与重点能源资源国的互利合作，保障开放条件下的能源安全……始终把能源安全放在首要位置，加快建设新型能源体系，能源保障能力不断增强。

能源供给之稳，是上半年中国经济之稳的一个缩影。

粮食生产稳。截至6月18日，全国夏粮小麦收获进度已过96%。总的看，今年夏粮生产经受住了多轮大范围强降雨天气影响，产量形势明朗，丰收已成定局。

工业大盘稳。世界最大直径土压平衡盾构高铁隧道盾构机出厂，国内首个550兆瓦F级燃机项目全容量投产。5月份，规上装备制造业增加值同比增长9.5%，对全部规上工业增长的贡献率达78.4%，“压舱石”作用持续凸显。

就业形势稳。5月份，全国城镇调查失业率为5.1%，比上月下降0.1个百分点，就业形势总体稳定。

从能源到粮食，从工业到就业，一个“稳”字贯穿全局。练好内功、做强自身，中国经济无惧风雨、稳毅前行。

从日均词元调用量达数百万亿看产业动能之新

词元，大模型处理信息的最小单元。用户向人工智能（AI）的每一次提问、AI生成的每一段内容，都会产生词元的调用。

走进山东海化集团氯碱车间，氯气压缩机的振动、温度、压力等数十项参数，被智能体实时捕捉并转化为“动态健康画像”，极大减少了“非计划停机”情况出现。“通过接入企业专有数据和上万篇专业知识文档，智能体能够实时掌握烧碱产量、平均电耗等指标，助力产量提高、能耗降低。”浪潮数字企业技术有限公司董事长魏代森说。

个人开发者吴瑞孟接到为一家门窗企业制作站点的项目，他马上联想到“AI试衣”场景，利用无代码应用开发平台，把纱窗效果直接呈现在产品页面上，“我不是产品经理，也不懂营销，但AI可以帮我补齐能力。”

赋能千行百业、走进千家万户，今年上半年，我国AI领域爆发式成长，截至5月底，我国日均词元调用量已达数百万亿，规模全球领先。

2024年初，我国日均词元调用量只有1000亿；至2025年底，跃升至100万亿；今年以来，该指标继续快速增长，反映出我国智能经济活跃的发展态势。国际数据公司（IDC）中国区总裁霍锦洁预计：到2029年，中国生成式AI市场规模将接近千亿美元，2024年至2029年复合增长率有望达到68%，成为全球最活跃的AI应用市场之一。

新旧动能加快转换是当前经济运行的鲜明特征。词元调用量不断突破、AI加快赋能，彰显了中国产业动能之新。

产业结构“进阶”。今年1至5月，高技术制造业贡献了近四成的工业增长，装备制造业贡献了近六成的工业增长，高端化、智能化、绿色化、融合化转型成效显著。

新兴产业“起势”。前5个月，高技术产业投资同比增长4.5%，集成电路制造业、锂离子电池制造业投资分别增长11%、24.9%，信息服务业投资增长13.8%。

以科技创新推动产业创新，加快发展新质生产力，中国经济的发展新动能愈发强劲。

从消费品以旧换新销售额超1万亿元看消费市场之活

“本来只想换台电视，算下来连冰箱一起换更划算！”在青海西宁苏宁易购南大街店，市民李建成细算账：一台85英寸电视加一台冰箱，原价1万多元，叠加以旧换新补贴、厂家与门店多重优惠后，到手价不到8000元。

千里外的江苏宜兴，消费者郭伟在手机专卖店体验新品后当即下单。使用4年的旧手机折价400元，叠加400多元的国家补贴，原价2800元的新手机仅需不到2000元，“流程简单顺畅，几分钟就全部办妥。”

今年以来，国家发展改革委、商务部等部门优化完善消费品以旧换新政策，各地精准施策、细化服务，聚焦群众需求深耕细作，持续释放政策红利。截至6月20日，今年消费品以旧换新销售额超1万亿元，惠及1.36亿人次，补贴资金撬动比由2025年的1∶7.8提升至1∶10.3。

惠民利民，群众获得感不断增强。顺应居民对新技术、新产品、新场景的需求，今年政策首次将智能眼镜纳入补贴范围。市场数据印证成效：1至5月，智能眼镜等可穿戴智能设备零售额同比增长超过1倍。

提质扩容，消费市场热度攀升。家电领域以旧换新聚焦六大类产品，重点补贴一级能效、一级水效产品。政策引导下，绿色智能消费潜力加快释放，1至5月，限额以上单位中高能效等级家电零售额增长超过30%，绿色消费成为市场增长重要引擎。在汽车以旧换新政策拉动下，我国新能源乘用车市场渗透率不断提升，今年4月达到61.4%、5月达到62.9%，连续两个月超过60%，创历史新高。

消费品以旧换新的万亿元规模，是中国超大规模市场活力迸发的生动写照。

放眼全国，智能手表、智能眼镜等新型智能产品广受欢迎，销量实现成倍增长；全国日均快递业务量达5.5亿多件，人流、物流、信息流、资金流高效循环；旅游出行、文化演艺、体育赛事消费持续升温，热门演出门票“秒光”成为常态……从商品消费到服务消费，从绿色消费到智能消费，消费场景持续创新、潜力不断释放，对经济发展的基础性作用更加凸显。

用好超大规模市场优势，充分激发消费潜能，中国经济正不断焕发新的生机与活力。

从对非进出口历史同期首破1万亿元看开放合作之融

广东深圳，夜色渐浓，满载鲜果的货车疾驰而出，将来自南非的清甜果品送往各地商超与果蔬市场。“关税从10%降到0，这批苹果的进口成本直接省了近2万元。”深圳市健诚业国际货运代理有限公司总经理罗胜聪感慨。

今年是中非开启外交关系70周年。5月1日起，中方对53个非洲建交国全面实施零关税举措。“零关税将吸引更多中企赴非设立工厂，配套回收、技能培训、维修售后等本地化服务团队也会跟进，形成日益完整的生态链。”浙江中哲新能源有限公司海外事业部副总经理王海光十分看好非洲新能源市场的成长空间。

海关数据显示，今年前5个月，我国对非洲国家进出口1.14万亿元，历史同期首次突破1万亿元，同比增长18.2%。

中非贸易新突破，映照中国扩大高水平开放的坚实足迹。

关税做“减法”，贸易做“加法”。早在2005年，中国就开始对非洲最不发达国家部分产品给予零关税待遇，此后，税目范围、受惠国家数量和配套便利化措施一路升级。今年，中国成为全球首个对所有非洲建交国和所有建交的最不发达国家实施单方面、全面零关税的主要经济体。每一次主动扩大市场，都成为拉动中非贸易增长的加速器，我国已连续17年稳居非洲第一大贸易伙伴国地位。

关税做“减法”，融合做“加法”。零关税将吸引包括中国在内的其他贸易伙伴增加对非洲投资，带来资金、技术、设备和管理经验，形成“在非生产、加工，再出口至中国”的产业链协同新模式。

中非贸易新突破，是今年以来中国经济开放合作之融的一个注脚。对63个国家实施零关税政策，同31个国家和地区签署24个自贸协定，自贸试验区增至23个，链博会、进博会、“出口中国”系列活动常态化举办，研究发布《利用外资固稳促优行动方案》……中国持续敞开市场，与全球共享发展机遇。1至5月，我国货物贸易进出口总值20.68万亿元，同比增长15.3%；全国新设立外商投资企业25297家，同比增长5.3%。

融合才有增量，开放方能共赢。全球经贸格局深刻调整之际，中国正为世界持续注入稳定、确定的开放力量。

态势稳、动能新、市场活、开放融，“十五五”开局之年，中国经济高质量发展扎实推进、步伐有力。

“到本世纪中叶，我们要全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标。时间不等人！历史不等人！”坚定信心、接续奋斗，凝聚起推进中国式现代化的磅礴力量，中华复兴号巨轮必将劈波斩浪、行稳致远！

来 源：人民日报

原标题： 从四个新数据读懂上半年中国经济

记者：刘志强、王珂、谷业凯、罗珊珊、王云杉

本文转自：温州新闻网 66wz.com