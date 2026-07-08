新华网 2026-07-08 10:14:16

指引未来五年旅游强国建设的“路线图”“任务书”来了！

7月7日，文化和旅游部公布《旅游强国建设“十五五”规划》。这份规划鲜明将“旅游强国”写入文件名，明确到2030年，旅游业高质量发展取得明显成效，现代旅游业体系更加完善，旅游强国建设取得显著进展。

建设旅游强国，是社会主义现代化建设的题中应有之义，也是全面建成社会主义现代化强国的重要内容与有力支撑。从统筹优化旅游空间布局，到培育壮大旅游业发展新动能；从丰富高品质旅游供给，到释放旅游消费潜力……翻开这份规划，亮点很多、新意很足。

突出“有感”，让人民更受益——

建设旅游强国，归根到底是要人民满意、人民受益。“十五五”时期，旅游业发展将更加惠民。

比如，规划首次提出了旅游普惠性的目标。明确到2030年，人民群众的旅游获得感、幸福感明显增强，旅游的普惠性进一步凸显。未来，通过降低旅游门槛、促进服务便利化等措施，群众将有更多机会参与到旅游活动中，享受旅游发展成果。

此外，规划顺应体验类消费需求增强的趋势，就丰富优质旅游产品供给作出部署。从提出旅游景区强基焕新、旅游度假区品质提升、乡村旅游提质增效、红色旅游提质升级四大行动，到提出实施研学旅游引领提升工程、冰雪旅游提升计划，旅游经典“再出圈”，融合业态更丰富。

突出升级，为发展添动能——

规划将培育壮大旅游业发展新动能作为旅游强国建设的重点任务，积极探索“智能化、绿色化、融合化”路径。

文旅深度融合是行业转型升级的首要任务。规划部署加强文化资源挖掘阐释利用；提升旅游文化内涵，增进旅游文化体验；推动文旅与相关领域融合。随着不断推动文旅与一二三产业跨界联动，必将有效延伸产业链、创造新价值，培育新的增长点。

智慧，是未来五年旅游升级的关键词。规划着重部署智慧旅游发展，强调推进新技术应用，加强旅游领域技术研发；开展智慧旅游提升行动。

绿色发展，是引领未来的价值导向。规划强调将绿色发展理念贯穿旅游规划、开发、运营全过程，令人期待好山好水通过旅游造福一方百姓，“绿水青山”与“金山银山”实现双向转化。

突出拓展，向海洋要资源——

空间布局是旅游规划的重要内容。与“十四五”时期相比，规划首次对拓展海洋旅游发展空间专门作出部署。

在“海洋旅游重点区域布局”专栏中，规划提出培育海洋旅游优势区域、有序推进海岛旅游、完善邮轮港口建设。未来，我国绵长的海岸线与星罗棋布的海岛，将成为旅游强国建设的亮丽风景。

突出“中国”，从世界邀客来——

党的十八大以来，入境旅游进入快速发展期，越来越多的外国游客希望来中国，“成为中国人”成了网络热词。规划将发展入境旅游作为一项重要任务，强调持续优化免签政策；积极开辟新的国际航线和旅游专列；持续推进离境退税优化政策实施，让外国游客更好体验“中国游”“中国购”。

弘扬“中国式”待客之道，彰显中国旅游的文化特征，培育“中国服务”品牌……越来越有中国范儿的旅游，必将吸引更多世界游客目光。

建设旅游强国，我国拥有独特的优势：文化底蕴深厚、自然资源禀赋优越、市场规模超大、基础设施完善、社会环境稳定、国际影响力与日俱增……这些，都令我们对加快建设旅游强国信心满怀。

循着规划指引的方向，共享愈加壮美的“诗和远方”，旅游业必将更好服务美好生活、促进经济发展、构筑精神家园、展示中国形象、增进文明互鉴。

来 源：新华网

原标题： “路线图”出炉 旅游强国建设再提速

记者：徐壮

本文转自：温州新闻网 66wz.com