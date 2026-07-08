广西防汛救灾一线见闻

新华网 2026-07-08 10:53:17

受今年第10号台风“美莎克”影响，广西多地遭遇持续性极端强降雨，引发系列灾情。南宁、贵港多座水库发生险情，部分乡镇、城区严重内涝，数万群众被紧急转移。“新华视点”记者分多路深入防城港、南宁横州等地，直击防汛救灾一线。

受今年第10号台风“美莎克”影响，广西多地遭遇持续性极端强降雨，引发系列灾情。南宁、贵港多座水库发生险情，部分乡镇、城区严重内涝，数万群众被紧急转移。“新华视点”记者分多路深入防城港、南宁横州等地，直击防汛救灾一线。

7月6日，广西南宁横州市六蓝水库坝体出现缺口，这是记者拍摄的水库下游被淹区域场景（无人机照片）。新华社记者 曹祎铭 摄

极端降雨突破极值 多地接连发生险情

台风“美莎克”先后从海南及越南广宁登陆后“席卷”广西。广西气象局统计显示，7月3日至5日，全区共有61个气象站降雨量突破所在县（区）历史纪录。受持续降雨影响，截至7日7时，广西仍有55条河流70个水文站超警戒水位0.01米至7.46米。

险情接踵而至——

4日晚，记者在防城港东兴市江平镇看到，台风登陆时风雨猛烈，路旁树木被吹得大幅弯折，积水迅速漫过街道。位于海边的京岛风景名胜区管理委员会办公楼部分门窗被狂风掀开，雨水不断灌入室内。

一夜风雨过后，灾情进一步显现。5日上午，记者在防城港受灾地区看到，不少树木被连根拔起、横卧路面，电线杆倾倒、电线散落，部分道路因塌方中断，城区低洼路段积水仍未退去。在江平镇金滩附近，昔日的滩涂已被海水淹没，海边多家民宿不同程度受损。

江平镇党委副书记林聪说，持续大风、极端降雨和海水倒灌相互叠加，导致部分区域积水一度超过1米。

随着台风继续北移，风雨影响不断扩展。钦州、南宁和贵港等地河流水位持续上涨，部分交通、水利设施接连受损。5日晚，钦州市钦南区一处国道涵洞发生坍塌。6日上午，横州市六蓝水库和云表水库出现漫堤、缺口。

位于六蓝水库、云表水库下游的横州市马岭镇振兴村龙山屯，洪水短时间内迅速漫入村庄。“水涨得太快了，很多东西根本来不及搬。”村民何先生说，临近6日中午，洪水已淹至二层楼附近，部分区域积水超过3米。有的村民及时撤到村口高地，有的只能退守二楼、三楼等待救援。

截至7日20时，南宁市六蓝水库、云表水库、六旺水库、百合水库等4个水库出现险情，受灾人口11.2万人，已紧急转移安置6.3万人，因灾死亡4人、失联8人；贵港市达开水库、甘道水库、鸡颈水库、凌动水库、石牛水库等5个水库出现险情，受灾人口13.2万余人，已紧急转移安置5.3万人。暂未转移群众预计于7日晚全部完成转移。

和往年同级别的台风相比，“美莎克”为何造成如此严重的灾害？

广西气象台首席预报员农孟松分析，台风与西南季风共同输送大量水汽，同时广西处于稳定的副热带高压和大陆高压之间，引导气流较弱，导致“美莎克”移动缓慢，在广西境内维持热带风暴以上强度长达26小时，风雨影响不断累积、持续叠加。

7月6日，在广西南宁横州市校椅镇，救援人员使用橡皮艇转移受灾群众。新华社记者 曹祎铭 摄

多方驰援抢险攻坚 妥善安置受灾群众

面对多点交织的险情，广西各地迅速启动应急响应，组织开展人员转移避险、排涝清障、电力通信抢修等工作，全力投入抢险救灾和灾后恢复。

据了解，应急管理部统筹贵州、湖南、云南、广东四省350名水库抢险专业人员跨省驰援南宁；广西调度872名消防指战员、186台消防车、88艘舟艇跨区域增援，并调配1架专用救援直升机开展灾情巡查和人员转运。中国安能一局南宁分公司出动140名专业人员、30台工程车辆，负责病险水库、堤防加固等抢险任务。

记者6日徒步前往横州市校椅镇六蓝村途中看到，不少房屋遭到损毁，车辆被洪水卷入农田。六蓝水库出现险情后，当地镇村干部联合各方救援力量，同步开展群众转移安置、被困人员搜救工作。

目前横州市在多个乡镇设置了6个临时安置点。记者7日在马岭镇振兴村附近一处安置点看到，现场搭建了应急救援帐篷，还征用一处机动车检测站车间作为安置区域。安置点配备简易折叠床，不少群众就地休息。中午时分，群众排队领取方便面、面包、饮用水等物资。

横州市云表镇人大主席邓学吟说，安置群众来自周边多个村屯，现有约800人。除市级支援力量外，当地组织镇干部、各村村民小组组长分片包保，专人对接所辖小组群众，同步维护安置点现场秩序。

据了解，自治区粮储局联合粮储广西局调拨1万件中央救灾物资支援钦州、北海、防城港等地防汛救灾，调拨5639件自治区本级救灾物资保障横州、宾阳等地抢险救助。后续还将向南宁、贵港调运16.105万件救灾物资，保障受灾群众基本生活。

与此同时，电力、通信等部门工作人员加紧抢修受损线路、通信基站等设施。广西电信部署天通卫星通信体系，针对山区、孤岛、道路阻断等无地面网络区域快速开通临时基站。

7月7日，在广西来宾市金秀瑶族自治县省道S206线长垌乡青山村路段，公路管护部门工作人员在抢修受损公路（无人机照片）。新华社发（高如金摄）

持续紧盯雨情水情 统筹推进灾后恢复

当前防城港城区积水基本消退，大部分道路恢复通行，供水、供电、通信抢修队伍加紧修复受损设施，当地同步开展清淤排障、环境消杀、复工复产各项工作。

防城港市应急管理局局长李海说，当前新旧灾情叠加带来较大压力。防城港仍处在主汛期，未来半个月降雨频繁，既要防范新一轮降雨带来的险情，又要推进现有灾情的救援和恢复，给应急力量、物资调配带来巨大考验。

横州等地汛情压力同样突出。横州市委副书记王治在7日召开的南宁市防汛救灾新闻发布会上表示，后续将全面检修冲洗受损管网，分片区恢复常规供水，并在受灾片区关键闸口部署警力值守，同步开辟救灾专用通道，保障抢险运输车辆畅通。

“我们将持续做好人员转移避险，紧盯风险区域开展拉网式排查，做细做实群众安置服务保障。同时加密隐患巡查研判，对水库坝体、地质灾害点实行24小时不间断监测，同步联合水利、水文专家开展滚动会商研判，严防险情进一步扩大。”王治说。

广西全区风险尚未完全解除。“美莎克”已于6日上午移出广西，当日20时中央气象台对其停止编号。气象部门预计，受西南季风影响，7日晚到8日沿海三市（钦州、北海、防城港）和桂东地区仍有强降雨，建议继续防范强降雨可能引发的中小河流洪水、山洪、地质灾害、城乡内涝及其对水陆交通、城市运行、农业生产以及对涉险库区抢险救援工作的不利影响。

受台风和持续强降雨影响，广西多地产业不同程度受灾。防城港部分沿海区域渔排、近海养殖设施受损，渔业生产受到冲击；横州市大片茉莉种植基地被淹，产业损失较大；广西作为全国甘蔗主产区，多处蔗田被洪水淹没，甘蔗成片倒伏。

次生地质灾害也不容忽视。广西地质环境监测站总工程师刘小明提醒，桂北、桂中、桂南地区地质环境条件复杂，岩土体风化程度较高，容易引发地质灾害。当前需加强山区切坡建房、工程场区、临建宿舍、施工道路等区域的隐患排查与风险防范。

来 源：新华网

原标题： 广西防汛救灾一线见闻

本文转自：温州新闻网 66wz.com