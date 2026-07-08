“学习强国”温州学习平台 2026-07-08 17:04:07

江心屿，横卧于温州瓯江之中，素有“瓯江蓬莱”之美誉，是中国四大名屿之一，更是温州熠熠生辉的“文化金名片”。

江心屿，横卧于温州瓯江之中，素有“瓯江蓬莱”之美誉，是中国四大名屿之一，更是温州熠熠生辉的“文化金名片”。

作为闻名遐迩的“中国诗之岛”，江心屿承载着深厚的文脉。自南朝山水诗鼻祖谢灵运留下“云日相辉映，空水共澄鲜”的千古名句后，李白、杜甫、孟浩然、陆游、文天祥等历代文人墨客纷至沓来。据统计，仅清代《江心志》与《孤屿志》便收录诗词五百余首，历代传世诗篇总计已达八百多首，使其成为名副其实的诗词圣地。

除了浓郁诗意，江心屿还享有“世界古航标”的美誉。岛上标志性的东西双塔凌空矗立，千百年来作为引航灯塔守护瓯江，被国际航标组织列为世界历史文物灯塔。岛上的江心寺庄严肃穆，其门前由南宋状元王十朋撰写的叠字联“云朝朝朝朝朝朝朝朝散，潮长长长长长长长长消”堪称一绝。此外，宋文信国公祠、英国驻温州领事馆旧址等古迹，也静静诉说着这座小岛的历史沧桑。

山水之秀、古迹之韵与诗词之魂在此交融，江心屿不仅是自然胜景，更是温州人文底蕴的集中展现。

征集方式

1.通过“学习强国”温州学习平台供稿链路报送作品，并在稿件标题注明“温州文化金名片”。

2.将作品发送至指定邮箱：wenzhouxxpt@163.com，邮件信息包括视频原文件、视频简介（100字内），作者姓名、作者单位（如有）、作者联系方式。

来 源：“学习强国”温州学习平台

原标题： “温州文化金名片”短视频征集活动第13期话题：江心屿（中国诗之岛）

本文转自：温州新闻网 66wz.com