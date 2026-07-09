龙湾区委书记夏禹桨检查督导防汛防台工作

龙湾发布 2026-07-09 10:25:55

今年第9号台风“巴威”正逐步逼近，强度大、范围广，防汛防台形势严峻。7月8日，龙湾区委书记、温州湾新区党工委副书记夏禹桨深入一线检查督导防汛防台工作。

今年第9号台风“巴威”正逐步逼近，强度大、范围广，防汛防台形势严峻。7月8日，龙湾区委书记、温州湾新区党工委副书记夏禹桨深入一线检查督导防汛防台工作。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，坚持人民至上、生命至上，牢固树立“一个目标、三个不怕、四个宁可”的防汛防台理念，以最坏打算做最充分准备，从严从细落实各项防御措施，全力守护人民群众生命财产安全。

永中街道丰台村地势低洼，易出现积水内涝、雨水倒灌等险情，是辖区防汛重点村居。夏禹桨沿村内河道察看水位水情，检查低洼地带、老旧房屋等重点防汛风险隐患点位，仔细询问避灾安置点设置、应转移人员底数、物资储备保障等情况。他强调，村社是防汛防台的前沿关口，村两委要把前期工作做细做实，对每个环节、每处细节反复梳理、查漏补缺。要善用应急广播、流动喇叭和入户走访等方式，加大防汛避险、应急自救、灾害预警等防灾减灾宣传力度，切实提升辖区群众安全防范意识和应急避险能力，筑牢基层防汛防台的坚固防线。

在全域幸福河湖建设工程（一期）项目现场，夏禹桨察看工程建设进展，重点了解防汛防台应对准备情况。他指出，在建水利工程是防汛防台体系的重要一环，施工单位要全面加强工地安全管理，对临时设施、围挡等设施进行加固或拆除，及时转移重要施工设备和物资。相关部门要指派专人驻点监管，实时掌握工地动态，确保各项防台指令不打折扣落到实处。

在温州市胜利矿业有限公司，夏禹桨与企业负责人面对面交流，仔细询问作业人员撤离、设备转移以及应急值班等情况。他要求企业负责人要严格落实安全生产主体责任，按照最坏打算做足应急预案，提前落实人员撤离、设备封存等措施，对风险点位再排查、再加固，确保万无一失。

水闸是城市防洪排涝的硬支撑。来到瑶溪街道东平水闸，夏禹桨实地了解水闸设施运行、排水调度、值班值守等情况，要求有关单位要严格落实专人管理、专人负责制度，科学精准做好预排预泄和运行调度，确保水闸在紧急情况下运行正常、排水顺畅。同时叮嘱一线工作人员在处置险情、巡查设备过程中，务必做好自身防护，保障人身安全。

检查中，夏禹桨强调，台风“巴威”来势汹汹，全区上下要坚决克服麻痹思想和侥幸心理，全面进入实战状态。要聚焦地质灾害隐患点、山塘水库、在建工地、城乡危旧房等重点领域，动态排查、闭环整改，确保不留死角、不留盲区。要坚决果断做好人员转移避险工作，做到应转尽转、应转早转、应转快转、安全返回，确保不漏一户、不漏一人。要严格执行24小时值班和领导带班制度，压紧压实责任，确保突发险情第一时间响应、第一时间处置，坚决打好打赢台风防御这场硬仗。

龙湾区领导张少博参加检查督导。

来 源：龙湾发布

原标题： 夏禹桨检查督导防汛防台工作

记者：叶德初 李盛亮 桂寅

本文转自：温州新闻网 66wz.com