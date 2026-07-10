平阳县防御第9号台风“巴威”工作调度会召开

平阳发布 2026-07-10 10:44:01

7月9日，在省、市召开防汛防台视频调度会后，平阳县召开续会，视频连线各乡镇，对当前平阳县防汛防台各项重点工作进行再部署，要求平阳县上下深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，严格按照省、市会议部署要求，迅速进入最佳临战状态，从最坏处着眼、做到顶格防御、打足提前量，从严从细落实各项防御举措，全力以赴打赢台风“巴威”防御攻坚战。

7月9日，在省、市召开防汛防台视频调度会后，平阳县召开续会，视频连线各乡镇，对当前平阳县防汛防台各项重点工作进行再部署，要求平阳县上下深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，严格按照省、市会议部署要求，迅速进入最佳临战状态，从最坏处着眼、做到顶格防御、打足提前量，从严从细落实各项防御举措，全力以赴打赢台风“巴威”防御攻坚战。

市委常委、组织部部长吕伯军，市人大常委会副主任白洪楞到会指导。平阳县领导孟晓斌、陈桂雷、邱忠瑜、李阳阳、洪志亮，南麂列岛国家海洋自然保护区管理局局长周春珍参加会议。

会议指出，当前台风防御形势严峻复杂、风险隐患交织叠加，防汛防台工作已经进入关键临战阶段。全县上下要坚决克服松懈心态、麻痹思想、侥幸心理，立足最极端灾害天气、最不利发展局面、最严峻风险挑战，全面压实防御责任、细化防御举措、补齐防御短板，以万全准备应对未知风险，牢牢掌握防汛防台工作主动权。

会议强调，要把人员转移作为当前工作的重中之重，保持应转尽转的坚决态度，将“安全”作为转移工作的核心理念，紧紧围绕“转移对象的安全、转移场所的安全、转移过程的安全”，按照“十必转、一托底”原则进行人员扩面转移，同步做好安置保障工作。要全面清底，做好台风登陆前各类风险隐患排查整治，压紧压实属地乡镇和相关部门的管控责任，用好村社网格最小应急单元力量，依托“8+X”风险隐患排查清单，对关键点位开展再排查、再整治、再巩固。要高规格按照“五停”要求提前做好各项准备，立足最极端场景，做好高标准洪水防御预案和应急处置准备，核查调试卫星电话等应急设备，强化各基层防御体系，确保具备“镇自为战、村自为战”的应急自保能力。

会议强调，要全面做好力量动员和人员设备前置工作，统筹集结乡镇部门、社会机构、民兵队伍等各类可调度救援力量，立足长时间、持续性防汛防台作战需求，提前储备充足防汛保障物资，切实做到全员到位、整装待命。要继续加强台风情况的监测和预报，密切跟踪台风路径、强度变化等动态信息，严格落实预警信息快速发布机制，充分调动群众主动防御、自主避险的自觉意识。要做好信息发布和宣传工作，主动回应社会关切，快速处置不实舆情，全力维护平稳有序的社会舆论环境。要加强台风期间纪律监督和下沉督导，从严落实24小时值班和领导带班制度‌，一线人员要保护好自身安全，最大限度防范次生风险，以严明纪律、过硬作风保障各项防御工作落地见效。

来 源：平阳发布

原标题： 全县防御第9号台风“巴威”工作调度会召开

记者：张蔚旻

本文转自：温州新闻网 66wz.com