瑞安市领导检查防汛防台工作：坚持生命至上 树牢底线思维 众志成城筑牢防汛防台坚固防线

瑞安发布 2026-07-10 10:44:01

超强台风“巴威”逼近，连日来，李剑锋、陈汉存、应希克、林政洪、徐龙升等瑞安市领导分赴一线检查督导台风防御工作，要求瑞安市上下迅速进入战斗状态，坚持人民至上、生命至上，牢固树立底线思维和极限思维，摒弃麻痹思想、杜绝侥幸心理，众志成城筑牢防汛防台坚固防线，全力守护人民群众生命财产安全。

超强台风“巴威”逼近，连日来，李剑锋、陈汉存、应希克、林政洪、徐龙升等瑞安市领导分赴一线检查督导台风防御工作，要求瑞安市上下迅速进入战斗状态，坚持人民至上、生命至上，牢固树立底线思维和极限思维，摒弃麻痹思想、杜绝侥幸心理，众志成城筑牢防汛防台坚固防线，全力守护人民群众生命财产安全。

瑞安市委书记李剑锋，瑞安市委常委、市人武部政委魏振好深入一线逐项排查风险、部署防汛防台工作。在林川镇林溪水库，瑞安市委书记李剑锋实地督导水库防汛防台防范处置工作，要求严格坚持“早动、快动、小动”，合理调控水库河网水位，加强重点部位巡查，落实病险山塘水库除险加固应急措施，牢牢守住不出现大河水库决堤溃坝底线。在瑞安市救灾物资储备库，李剑锋详细核查物资储备及调配预案等情况，要求立足极端灾害天气需求，补齐短板、规范管理，确保关键时刻调得出、用得上。

随后，李剑锋前往潘岱街道，查看救灾抢险设备配备、应急民兵力量备战等情况，强调抢险救援要兼顾群众与救援人员安全，科学高效、安全有序开展。在玉海街道避灾安置点，李剑锋实地检查硬件设施及生活物资保障情况，要求标准化推进避灾安置场所建设，以群众需求为核心完善服务保障体系，提前备足生活物资，优化扩容预案，充分满足极端灾害下转移安置需求。

李剑锋强调，要坚决果断做好人员转移，严格落实“应转尽转、应转早转、应转快转、安全返回”要求，做到“不漏一户、不漏一人”，牢牢守住不出现群死群伤底线；要全员到岗到位，确保每个阵地有人坚守、每项工作有人负责，做到“台风不过、工作不停、人员不撤”。

瑞安市委副书记、市长陈汉存，瑞安市委常委、市政府党组成员林朝进赴马屿镇、平阳坑镇，实地督导检查防汛防台准备工作，要求属地乡镇紧盯重点区域、关键环节，查漏补缺、细化举措，全面排查整治各类风险隐患，坚决打好防御台风“巴威”的主动仗。

在马屿镇，陈汉存一行先后前往跃马社区避灾安置点、汤岙村地质灾害风险隐患防范区开展实地检查，详细了解物资储备、设施运维及隐患点风险管控情况。他指出，当前正值防御台风“巴威”关键时期，要配齐配强避灾安置场所的应急物资，常态化排查安全隐患，确保避灾场所随时可启用；要健全地质灾害巡查机制，精准管控风险隐患。

在平阳坑镇，陈汉存一行检查篁坑村泥石流风险防范区和沿江西路C级危房人员转移落实情况。他强调，防汛防台工作不容有失，要细化应急预案，严格落实值班值守制度；要紧盯老旧危房、低洼地带等重点区域，提前做好群众转移准备工作；要健全应急响应机制，提前备足抗台物资、建强应急救援队伍，以最严举措筑牢台汛期安全屏障。

瑞安市人大常委会主任应希克，市委常委、塘下镇委书记陈伟锋赴塘下镇督导防汛防台工作。

在凤山村地质灾害隐患点，应希克实地察看周边地形和防护设施，详细了解日常监测预警、群众转移预案等情况，叮嘱相关人员密切关注台风动态，遇有险情及时按预案组织撤离。

在凰湾村清凉山塘水库，应希克仔细察看坝体和水位，听取防洪排涝准备工作情况汇报，要求加强人员值守、加密巡查频次，做好强降雨防范措施，确保上下游行洪安全。

在塘下中学避灾安置点，应希克逐一查看被褥、照明设备等应急物资储备情况，详细询问该安置点最大可容纳人数，并强调，既要确保物资充足、质量可靠，更要提前做好防灾知识宣传和人员转移演练，切实让避灾安置点在台风期间真正发挥“安全堡垒”作用。

瑞安市政协主席林政洪赴莘塍街道督导防汛防台工作。听取街道防台的工作汇报后，林政洪指出，此次台风强度大、影响广，各级各部门要绷紧防汛防台之弦，着重做好各重点区域、关键环节安全防范工作，应转尽转、不漏一人；基层干部要发扬连续作战精神，随时应对各类险情灾情，以工作的确定性应对灾害的不确定性。

林政洪来到莘塍文化体育中心应急避灾点，详细了解避灾安置场所的安置容量、物资储备和服务保障等情况；随后前往上望渔业公司港区码头，实地检查渔船返港避风、港区安全管控等工作落实情况。林政洪指出，要落实落细渔船归港、人员上岸、船只锚固等关键环节，加强码头围挡、起重设备及临水构筑物的加固防护，全面消除港区安全隐患。

市委副书记、社工部部长、政法委书记徐龙升赴塘下镇检查防汛防台工作。在塘下镇第一中学，徐龙升一行细致检查校内避灾安置点准备工作，查看物资储备、设施运维等情况，要求属地与学校细化管理机制，配齐防汛物资，优化安置流程，全力保障被转移群众的衣食住行等生活需求。随后，徐龙升一行赴八水村，现场察看山塘水库蓄水状态、堤坝运行及排水系统通畅情况，督促属地紧盯水位动态，加密巡查检查频次，落实落细防御措施，确保安全运行。

瑞安市四套班子领导全部下沉乡镇（街道），指导基层一线开展台风防御工作。

来 源：瑞安发布

原标题： 市领导检查防汛防台工作：坚持生命至上 树牢底线思维 众志成城筑牢防汛防台坚固防线

记者：黄丽云 陈豫州 金冬冬 林长凯/文 张欣/图 通讯员：吴亮/图

本文转自：温州新闻网 66wz.com