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温州泰顺：爱心茶摊七年坚守 为居民送上夏日清凉

学习强国温州学习平台 2026-07-10 10:04:31
温州泰顺的爱心茶摊七年坚守，为居民送上夏日清凉！

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原标题： 温州泰顺：爱心茶摊七年坚守 为居民送上夏日清凉

作者：吴梓静 叶彬 王贻能

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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