“国企+民企”模式联合打造“米站”实体选品平台 助力“温州好货·卖全球”

温州都市报 2026-07-10 10:16:56

这一由鹿城工发集团与米站集团以“国企+民企”模式联合打造的实体选品平台落地后，面向温州及全国产业带的1亿元产业带采购计划同步启动，助力“温州好货·卖全球”。

温州网讯 7月9日，米站国际（温州）选品中心在温州西岸跨境电商产业园启幕。这一由鹿城工发集团与米站集团以“国企+民企”模式联合打造的实体选品平台落地后，面向温州及全国产业带的1亿元产业带采购计划同步启动，助力“温州好货·卖全球”。

当天，选品中心的1200㎡展厅布置一新，集中陈列着温州鞋服、五金、眼镜、宠物用品，以及德化陶瓷、台州百货、义乌小商品等全国多地优势产业带商品。通过场景化陈列，客商直观体验了从源头工厂直达海外货架的一站式选品与供应链模式。

随后，产业带选品会暨订货签约仪式在展厅开启。五金、鞋靴、小家电、厨房用品、汽配箱包等领域的温州及外地供应商，与“米站”专业买手团队面对面洽谈、选品签约，实现源头工厂与海外零售渠道的高效精准对接。

仪式现场，来自产业带、行业资深专家等多方声音汇聚一堂，解读了出海全新机遇。

米站集团董事长董乐然表示，选品中心将践行“与华商·共世界”愿景，搭建海内外双向赋能桥梁。温州市五金商会会长程敬昆介绍了温州五金锁具产业出海实践，并称商会将联动米站平台资源，为传统制造业企业借船出海提供新样板。

据介绍，鹿城区持续加码跨境电商新业态培育、优化外贸营商环境，以选品中心等平台为抓手扶持产业带跨境发展。米站国际（温州）选品中心着力补齐跨境电商线下实体选品短板，破解海外华商拿货难、国内工厂出海渠道窄的痛点。未来，平台将持续联动温州五金、鞋服、眼镜等优势产业带，辐射全国特色制造产区，依托海外多国站点资源，推动产业带直联全球终端，并借助政策、金融等配套支持，努力打造产业带品牌出海的“温州样板”。

来 源：温州都市报

原标题： “国企+民企”模式联合打造“米站”实体选品平台

启动亿元采购订单，助力“温州好货·卖全球”

记者 蒋文泽

本文转自：温州新闻网 66wz.com