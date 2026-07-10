国网温州供电公司 2026-07-10 19:53:28

温州网讯 “应急照明设备无异常……”7月9日，鹿城区仰义街道陈村村委会避灾安置点内，国网温州供电公司工作人员协助避灾安置点工作人员开展用电设备检查，并在醒目位置张贴防触电宣传海报。连日来，该公司紧盯全市避难安置点位，全方位开展隐患排查、应急保电，全力守护转移群众“避风港”。

按照温州市转移安置规划，共设置县、乡镇、村等多层级安置点超过2000个，国网温州供电公司以“全覆盖、无死角”为原则，乡镇级安置点实现发电机全覆盖，村级则依托网格化管理，以供电所为最小单元，统筹村级自备发电机，形成多层次电力保障体系。针对高风险区域，今日内将重点增配应急发电设备，为转移群众点亮“安心灯”。

为确保安置点用电安全，国网温州供电公司细化安置点排查标准，逐项消除各项隐患。全面检修配电线路、插座、照明，整治线路老化问题，核验应急备用照明，测算空调、开水器等大功率设备负荷，同步张贴抢修联络海报，落实定时巡回值守。

各县域同步推进避灾安置点保电工作，因地制宜落实服务举措。文成县玉壶镇是知名侨乡，安置点内多为留守老人、儿童。针对这一特殊情况，国网文成县供电公司细致检查配电房、线路、应急电源之余，对松动插座进行紧固，同步向管理人员普及台风安全用电知识。在永嘉县鹤盛镇，考虑该地较为偏远，国网永嘉县供电公司以避灾安置场所为中心开展全域用电安全巡检，精准排查农户、安置区域用电隐患，主动提供老年人安置帮扶、安全看护等暖心志愿服务。

下一步，国网温州供电公司将持续紧盯台风动态，动态更新安置点电力保障方案，备足应急物资、设备与抢修力量，以全链条举措筑牢群众转移安置安全用电屏障，全力守护万家灯火。

来 源：国网温州供电公司

原标题： 闻“风”而动保供电 国网温州供电公司筑牢避灾安置点用电防线

通讯员 夏杨晨昱

本文转自：温州新闻网 66wz.com