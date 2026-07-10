“灾后恢复供电要交纳高额抢修费”不实（2026·07·10）

全国网络辟谣 2026-07-10 18:26:48

辟 谣 “灾后恢复供电要交纳高额抢修费”不实

详情：近期，受台风“美莎克”影响，广西多地出现持续强降雨，防汛形势严峻。台风导致部分地区停电，网上流传“恢复供电要交纳高额抢修费”的说法，引发关注。经中国南方电网有限责任公司核实，不存在任何额外复电费用，灾后恢复供电收取高额费用纯属谣言。电力抢修、恢复供电均为供电部门的本职服务，不会向居民收取“恢复费”“抢修费”，电费仅按照国家规定的电价标准和实际用电量结算。如遇陌生人以“复电”为由索要费用，务必提高警惕，可直接拨打供电服务热线95598或前往官方营业厅核实，切勿轻信转账。（来源：“南网求知”微信公众号）

辟 谣 “四川绵阳仙海风景区围栏断路收费”不实

详情：近日，有网民发布视频并配文称“仙海也围起来了”，评论区出现“围起来收费不是常规操作吗”等片面猜测，引发关注。经属地文旅部门核实，网传说法与实际情况不符。实际情况是为强化水库大坝安全管控，通过护栏实现人车分流，更好保障游客游览安全，步行通道全程免费对外开放。（来源：四川互联网举报辟谣平台、绵阳市网络举报联合辟谣平台）

科 普 网络博主自行发布AI台风预报涉嫌违法

详情：中央气象台预计，今年第9号台风“巴威”或将强势来袭，直奔我国东南沿海。目前，台风路径仍有很大不确定性，但一些网络博主却已借助气象大模型，在社交平台自行发布台风路径预测以及降雨预测。这些博主往往以“天气爱好者”为名，根据各种开源AI气象大模型的数据进行预测，有的还针对某一地点进行“付费预测”，一次收费大约10元。这些博主们可以预测并发布气象预报吗？

事实上，《中华人民共和国气象法》明确规定，公众气象预报和灾害性天气警报实行统一发布制度，发布主体只能是气象主管机构所属的气象台站。中南财经政法大学副教授李雷表示，如果博主只是分析学术资料和气象数据，没有做出预报，不涉嫌违规。如果博主个人发布气象预报，则涉嫌违反《中华人民共和国气象法》。（来源：中央广电总台中国之声）

通 报 湖北襄阳公布6起打击整治网络谣言违法犯罪典型案例

详情：“净网2026”专项行动开展以来，为切实维护网络空间秩序，全力营造清朗网络空间。日前，湖北襄阳警方查处并通报6起网络谣言典型案例。

案例一：网民杜某在网络社交平台发布“谷城白虎山有人溺亡，一小艇坐15人然后只救起14人”不实视频，散布谣言，扰乱网络公共秩序。

案例二：网民蔡某为博取关注、吸引流量，在网络社交平台上编造“南漳一养猪场被淹”虚假灾情信息，扰乱网络公共秩序，造成不良社会影响。

案例三：网民袁某为博取关注，捏造发布“襄阳5岁小孩在高新官庄小学附近被人贩子拐走了”的虚假信息，引发关注，造成不良社会影响。

案例四：网民金某为吸粉引流，在网络社交平台虚构“襄阳某高中招生指标分布”的不实信息，引发关注，涉嫌故意虚构事实扰乱公共秩序。

案例五：网民潘某为博取流量、吸引关注，在网络社交平台发布“襄州一千九一亩收青小麦”不实信息，引发关注和讨论，扰乱公共秩序。

案例六：网民韩某在网络社交平台发布“襄阳清河二桥一名19岁高考生因成绩不理想跳河轻生”的虚假信息，引发关注，造成不良社会影响。

目前，属地公安以依法对上述人员进行处罚。（来源：“湖北网络辟谣”微信公众号）

通 报 虚构“合肥中考分数线”被处罚

详情：今年6月，正值安徽合肥中考招生工作关键时期，网民徐某在某短视频平台发布“合肥市中考分数线”等信息，引发考生及家长关注。经属地公安机关查明，徐某系一名教育领域自媒体从业者，为博取眼球、提升直播关注度，在未经核实、毫无依据的情况下，擅自编造并发布多条中考录取分数线相关内容。相关不实信息迅速在网络流传，对当地正常招生秩序造成不良影响。目前，公安机关已依法对徐某予以行政处罚。（来源：安徽网络辟谣平台）

来 源：全国网络辟谣

本文转自：温州新闻网 66wz.com