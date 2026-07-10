8000包泡面和800提水！乐清市城东街道将“安心”送上门

温州新闻网 2026-07-10 19:22:00

温州网讯（通讯员 李兴中 倪聪聪）7月10日，面对台风“巴威”来势汹汹，乐清市城东街道旭阳社区的暖心守护已就位。为确保辖区居民生活无忧，特别是解决高龄、独居及行动不便老人的后顾之忧，海月清风小区迅速启动应急响应机制。驻小区干部携手党支部、业委会及物业工作人员化身“搬运工”和“配送员”，将800提矿泉水、8000包泡面精准送到760户居民家中，让防台保供既有速度更有温度。

在另一侧的胜华嘉园，驻小区干部与物业人员正忙碌在地下管网一线。他们争分夺秒清理下水道、排污管网的淤积杂物，确保排水畅通，用实际行动筑起一道看不见的“地下防线”，严防城市内涝。

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