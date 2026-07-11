与台风“巴威”竞速，温州完成88万人紧急大转移

温州日报 2026-07-11 08:43:43

这是一次空前的“大迁徙”，是一座城在自然灾害面前，对“人民至上、生命至上”作出的最响亮的承诺与致敬。

温州网讯 昨天的温州，烈日当空。

但全城人都清楚，一场狂风暴雨正咆哮着逼近。

今年第9号台风“巴威”强势压境，预计于12日凌晨在福建霞浦至浙江温岭一带沿海登陆。

集结，出征。历经车轮鏖战，昨天22时30分，温州抢跑在了与台风竞速的赛道上——

完成88万人紧急大转移！

这是一次空前的“大迁徙”，是一座城在自然灾害面前，对“人民至上、生命至上”作出的最响亮的承诺与致敬。

三十六计，“走”为上策

台风“巴威”势头凶猛。据市气象台监测，其七级风圈半径达500公里，一旦正面登陆，降雨集中、破坏力极大。

“要进一步提高思想认识，树牢底线思维、极限思维。”6月30日召开的中共中央政治局会议提出明确要求，为防汛抗旱、抢险救灾各项工作提供了重要指引。

7月7日全省召开部署会议，要求坚决贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和重要指示精神，牢牢守住“三条底线”，努力实现“不死人、少伤人、少损失”目标。

7月9日省委分片召开视频调度会，强调从最坏处着眼，做到顶格防御，打足提前量，全力以赴把防御“巴威”部署全面落实到位。

会议精神迅速落地温州。连续四天，市委市政府密集部署调度，全市防汛防台重点工作再部署、再落实，要求以最充分准备筑牢坚固防线，坚决打好防御台风“巴威”大仗硬仗。

从中央到地方，一系列紧锣密鼓的行动背后，始终贯穿着一个理念：把人民生命安全放在首位。

面对直扑而来的“巴威”，多年饱经台风袭击的温州，再次举起科学防台的“法宝”：三十六计，“走”为上策。

在浙江工作期间，习近平同志亲自领导组织了多次应对台风的百万人员大转移，明确提出四条原则：“宁可十防九空，也不能万一失防；宁可事前听骂声，不可事后听哭声；宁可信其来，不可信其无；宁可信其重，不可信其轻。”

迎战“巴威”，温州用行动作答。市防汛防台抗旱指挥部的统计显示：截至10日22时30分，全市共转移887801人，其中，赋码人员132105人、扩面转移人员755696人。

这串冗长数字背后，是治理思维的深刻转变：看起来兴师动众、不惜代价的靠前发力，都是为了防住万一。

全镇分秒必争，实现万人大转移

Ⅳ级响应、Ⅲ级响应、Ⅱ级响应、Ⅰ级响应……不到两天，温州防台风应急响应等级连升三级。

避险转移，分秒必争！

苍南县霞关镇，闻令而动。这个地处浙江最南端的滨海小镇，11个村居散落在直面海风的迎风面、山区或地势低洼地带，房屋老旧，易受台风影响，亟需转移人员。于是，数据与故事开始滚动刷新——

9:00，海滨东路沿街商户做撤离前的防范措施。

10:40，霞关民兵队支援瑶洞村开展人员转移。

15:10，在金玉沙居，村居干部、党员志愿者与民兵协助转移卧病在床的群众。

……

19:00，霞关镇完成一万余人转移任务。

“政府特别给力，大家在一起很安全！”在苍南县三禾高级中学安置点，新林村高三毕业生林如镱如释重负地说。

“大家往里走，房间都备好了！”在洞头区的蓝海湾度假中心大堂里，溢香国际大酒店有限公司党支部书记杨森权挥手引导着。

他经营的两家酒店都被设为避灾安置点，免费开放100多个房间。“我们已经连续四年参与安置工作了，房间空着也是空着，安顿好大家最重要。”他说。

而在山区文成，公阳乡联源村党总支书记、村委会主任叶友森背着腿脚不便的独居老人，走出木质老房。“你放心，我们陪她同吃同住。”在联源村党群服务中心，他陪着老人拨通家属的视频电话。一句承诺，让这位在外务工的家属安了心。

“不在名单里，也必须转。”永嘉县源头村党总支书记陈小静拿着排查名单，停在一间低洼处的民房前。地下室住着一位70多岁的重度肢残老人。虽然老人不在村里的防台“赋码”转移名单内，但看着低矮的门槛，陈小静果断决定“破例”。

从“破例”到“定制”，守护不曾遗漏一人。

“阿婆，我们接您去安全的地方。”乐清市智仁乡防汛防台转移专班和太湖村村干部、驻村干部，上门劝说地质灾害风险防范区内的鲍阿婆转移。老人身患陈旧肺病，日常离不开呼吸机，工作人员量身定制“一人一策”转运方案，将她妥善安置到了乐清市第五人民医院。

截至记者10日23时发稿时，各地仍在排查危险区域遗漏群众。

功夫下在平时，练出“成熟打法”

台风来袭，研判快一步、决策早一拍，就意味着人民群众安全多一分。

市防汛防台抗旱指挥部内灯火通明，一道道防汛防台调度指令从这里发出。

——摸清转移对象，全面核查小流域山洪危险区、地质灾害隐患点、城市内涝区域、城乡危房、建筑工地等危险区域的人员底数。

——明晰转移方案，明确转移的触发条件、转移范围、转移时序、转移线路、安置点位和返程标准。

——规范安置场所，落实避灾安置点标准化建设要求，全面配齐“六个一”，确保建筑、消防、设施等硬件的绝对安全。

一套闭环高效、步骤清晰、协调有力的指挥体系全速运转，为人员转移下达铁令：应转尽转、应转早转、应转快转、安全返回。

紧急大转移，非一日之功。温州把功夫下在平时，实战迭代升级防汛防台“1833”联合指挥体系，实施185个镇街防汛防台体系“五张网”建设，完成全部185个镇街预案修编，建立以镇街为基本单元主动防御的预警响应联动工作机制。

各地也因地制宜，拿出各具特色的实战方案。以瑞安为例，在这次转移大战中打出了“按梯次实施”的实招：根据应急响应等级以及险情发展程度，划分了海上海岛、沿海区域、平原山区、扩面转移四个梯次，拉起一道层层递进的安全防线。

海岸线以东，台风“巴威”正以每小时15至20公里的速度步步逼近，台风预警升至最高等级红色；海岸线以西，温州全线严阵备战，拿出最充分准备，为城市筑牢坚固防线。

任凭风雨如何肆虐，“人民至上、生命至上”始终是不变的坚持与底色。

来 源：温州日报

原标题： 与台风“巴威”竞速，温州完成88万人紧急大转移

风雨欲来 人民至上

记者 叶凝碧

本文转自：温州新闻网 66wz.com