硬核防台暖心护民 温州各地全力防御应对台风“巴威”

温州日报 2026-07-11 08:43:43

台风“巴威”来袭，温州全面进入防御状态，各级各部门紧盯重点领域，层层压实责任，全力筑牢坚固防线，众志成城打好防台抗台第一仗。

温州网讯 “多亏了农事服务中心，赶在台风前抢收完稻谷！”昨天，平阳县万全镇孙楼村村民叶建业望着烘干入库的稻谷满脸笑意。

台风“巴威”来袭，温州全面进入防御状态，各级各部门紧盯重点领域，层层压实责任，全力筑牢坚固防线，众志成城打好防台抗台第一仗。

万全镇抢抓台风来临前窗口期，将全域划分为35个网格，实行分片包保，全力抢收早稻。这些天，镇里的党员干部逐户走访138户种植规模超50亩的大户，紧急调度68辆收割机和转运车辆，全天候开进田间作业。驻村干部跟车下田，全程盯紧收割进度，同步组织疏通排水渠42条、加固田埂，严防内涝。

依托浙江现代化农事服务中心和瑞冬农事服务中心，全镇32台烘干设备24小时满负荷运转，打通收割、转运、烘干、入库全链条。目前，万全镇已累计协助农户抢收湿稻超1500吨，所有收割稻谷均完成烘干入库。

而在城市里，排水防涝的集结号也已吹响。市公用集团排水公司176支“排水橙”防汛抢险队伍24小时待命，全覆盖完成管辖118座排水泵站水泵等主要设备的巡检和试运行。公司配备18辆大型防汛泵车、6辆小型防汛泵车和60台便携式排水泵，在15处重点下穿道路预置大型移动泵车等排涝设备，确保积水险情发生时能快速响应、高效处置。

依托“智慧排水”平台，市公用集团还联动气象、水利部门数据，精准掌握每平方公里过去任意小时及未来2小时降雨情况，实现汛情实时监测和智能调度，保障台风期间城市排水安全。

连日来，市域铁路S3线瑞安段各施工点的施工人员也在紧张作业。“接到上级防台应急响应部署后，我们立刻对施工现场构筑物开展加固、拆除作业，统一规整各类建材物料。”市域铁路S3线瑞安段SG4标段项目经理部党支部书记尹维峰介绍，目前已完成防风加固任务，收拢各类标识标牌、小型机具等易移动物件，并落实人员转移任务。

在文成县珊溪水库，澄澈水流从开启的闸口奔腾而出，现场值守人员实时紧盯设备，确保预泄腾库工作安全有序开展。“按照调度指令，我们会最大限度腾空防洪库容，积极迎战台风可能带来的流域洪水风险。”珊溪水力发电厂党支部书记、厂长毛小平说，后续将动态调整溢洪道闸门开启高度与孔数，并加大库区及沿线巡查力度，守护下游群众生命财产安全。

海上防台同样毫不松懈。苍南县渔业事业发展服务中心要求所有渔船回港避风、停止营运，全力做好海上渔船生产安全工作。目前，全县886艘渔船、6艘工程船、28艘风电运维船已全部到达安全水域避风，并逐船加固锚泊设施；8个涉海项目全部停工；海上人员全部撤离。

防台，既有硬核实招，也有暖心善举。为帮助市民规避台风天气带来的车辆受损风险，乐清市面向市民免费开放市区7座立体停车楼，共提供2500多个车位。各停车楼已提前完成设备检修和排水系统测试，并安排专人24小时值守，确保车辆停放安全。

来 源：温州日报

原标题： 温州各地全力防御应对台风“巴威” 硬核防台 暖心护民

记者 叶凝碧

本文转自：温州新闻网 66wz.com