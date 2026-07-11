温州日报 2026-07-11 08:43:44

既要用“望远镜”眺望千里之外的风云大势，看清台风的路径与强度演变；更要用“显微镜”凝视脚下的每一寸土地，洞察山边水畔的隐患、管网涵洞的淤堵、危旧房中的留守。

温州网讯 昨夜起，今年第9号台风“巴威”挟风裹雨来袭。今夏影响我市的首场台风，正以它不可预测的诡谲变化，叩问城乡防线。此时此刻，真正的考验不在风起之时，而在风雨逼近的每一刻——风雨当前，关乎万千生命与财产安全，容不得半分松懈，更容不得丝毫侥幸。

接连几天，全市上下始终以“正面登陆”的最坏打算，布下最严密的防线：海上船只悉数归港，危险区域人员有序转移，隐患点位逐一排查，高空建筑物逐一加固。一道道防线，在风雨到来之前，层层筑牢。

防台抗台，于温州而言，几乎是每年必来的“大考”。随着公众自我防护意识的增强，基础设施日趋完善，建筑物抗风等级稳步提升，近年来台风造成的人员伤亡已大幅下降，“不死人、少伤人”的目标正逐步成为现实。

但风雨之中，仍有隐忧值得再次警醒。

其一，是“经验主义”的思维惯性。一些干部遇事凭直觉，决策靠“我觉得”，而非依据最新预案、标准流程和实时数据来研判风险。不愿根据风云变幻及时调整布防，而是循着旧有的“感觉”排兵布阵。须知，每一场台风都有其独特的“脾气”，过往的经验或许能应付常态，却未必能驾驭变数。真正成熟的应对，从来不是依赖记忆，而是依赖科学；不是凭直觉判断，而是用数据说话。

其二，是对“非关键部位”的集体忽视。台风中的狂风呼啸，声势骇人，反而让人易于警觉、易于躲避。然而近年来酿成重大灾情的，不是风而是雨——大雨引发山洪、泥石流，瞬间吞噬村庄；城市内涝，让地下空间陷入绝境。而对山体的过度开发、对地下管网的长年欠账，这些“隐秘的角落”平日里不显山露水，却在暴雨来临时成为风险的放大器。正因其容易被“放过”，也最容易在关键时刻失守。

守护平安的“秘籍”，从来都在基层干部那一双双睁大的眼睛里：既要用“望远镜”眺望千里之外的风云大势，看清台风的路径与强度演变；更要用“显微镜”凝视脚下的每一寸土地，洞察山边水畔的隐患、管网涵洞的淤堵、危旧房中的留守。望远，是为了不迷失方向；显微，是为了不遗漏细节。二者兼备，方能“见微知著”。

唯有“时时放心不下”“处处如履薄冰”，才能在面对风浪时从容不迫。只有每个人不遗余力，城市方可不留遗憾。把每一个环节做到极致，让每一处细节经得起检验，这场硬仗，才不至于在胜利前夜功亏一篑。

来 源：温州日报

原标题： 战台风，用好“望远镜”与“显微镜”

记者 金朝丹

本文转自：温州新闻网 66wz.com