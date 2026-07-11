温州日报 2026-07-11 08:59:42

这200多吨抢回来的粮食，价值五六十万元，是跟台风赛跑夺回来的。

温州网讯 昨天傍晚6点多，已是台风“巴威”的24小时警戒线内。瑞安马屿镇鹤屿村，天边还挂着一抹晚霞。田头，两台收割机正在稻田里来回穿梭，割台起落间，金黄的稻浪被成片“剃”成短短的稻茬。

“我家500多亩，现在才割了一半，还有两百来亩。”种植大户杨卓懂站在田埂上，眼睛紧盯着收割机，一刻没离开过。今天天气还算给面子，一直没下雨。从清早天蒙蒙亮开始，两台收割机几乎没停过。“今天抢收了30吨稻谷，大概值10万块钱。”他抬手抹了一把汗，语气里有欣慰，更多的是焦急——稻子熟了，台风要来了，看得见丰收，也看得见风险。这种“风和日丽下的紧迫”，比风雨本身更令人揪心。

天色一点点暗下去，收割机上的灯亮了。“只要不下雨，晚上通宵干。”杨卓懂说得干脆。台风马上要来，能多收一株是一株。

但抢收只是第一关。湿稻谷放不住，必须马上烘干。在稻田附近的瑞安市吉丰农机专业合作社烘干中心，灯火通明，另一场“硬仗”已经提前开打。

种粮大户黄兆楷正指挥铲车，把前一天抢收回来的200多吨稻谷往烘干机里送。烘干机轰隆隆作响，车间里热得很，空气里弥漫着谷物受热后特有的味道。黄兆楷的嗓子有点哑：“这些稻子堆着最多放24小时，不烘干就会烂掉。进炉要烘18个小时才能干透。”

这200多吨抢回来的粮食，价值五六十万元，是跟台风赛跑夺回来的。九台烘干机马力全开，一次性可烘上百吨，日夜不停转，成了守住这批粮食的关键。

烘干中心里，三十多名工人三班倒连轴转，谁都不敢掉链子。为了让大家吃饱有力气，黄兆楷在场地上支起几张桌子，搞了个流水席。虾、鸡爪、鱼、猪头肉……八个菜码得满满当当，旁边还放着几瓶啤酒。“大伙拼命干，总得吃口热乎的。”他说。

工人们匆匆扒完饭，碗一放，又接着顶上下一班。大家心里都绷着一根弦——在台风真正刮来之前，得把这批稻谷全部烘干进仓。

田里的收割机和烘干中心的机器声，在这个夜晚一直响着。风还没来，雨还没下，马屿镇的农户们都在拼命跟时间赛跑。这一夜，他们都是风口夺粮的人。

来 源：温州日报

原标题： 瑞安马屿：这一夜，他们都是风口夺粮的人

记者 黄伟 包蓉蓉

本文转自：温州新闻网 66wz.com