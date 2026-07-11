永嘉三江：为五湖四海建设工人临时安家
温州网讯 昨日下午，永嘉县三江街道永嘉中学附属中学宿舍里，来自河南的年轻人吴涛刚安顿好，就掏出手机给远在老家的媳妇拨去电话，跨越千里报平安。当天下午，府东路过江通道、104国道、温乡城超高层等项目工程的338名建设工人陆续转移到这里。
随着9号台风“巴威”逼近，三江街道迅速启动人员转移安置工作。“从下午1点多开始，各团队负责人带队陆续抵达，我们逐一登记、按需分配房间，生活物资也准备充足，供大家按需取用。”三江街道党（工）委委员李淼介绍，街道提前备足了饮用水、方便食品、夏凉被等物资，并安排专人值守，确保每一位工人都能安心度过台风天。
工人们登记后，领取被子和席子，即可入住。来自山东的丁善文很快找到了自己的房间，推开门，空调送来凉风，独立洗手间干净整洁。他忍不住连连竖起大拇指，说：“这环境真没想到这么好，我们住得踏实！”
丁善文安顿好后，下意识准备摸烟盒，被带队的张文晋笑着拦下：“少抽烟，既然到了学校，就要多看看书！”周围工友闻言，顿时笑成一片。丁善文也打趣：“看书？我要是爱看书，还会在工地搬砖嘛！”一句话引得满堂欢笑，紧张的气氛在笑声中消散。
从下午到傍晚，工友们陆续安顿下来，有人给家人报平安，有人躺在床上歇脚，有人聚在走廊聊着天。温州府东路过江通道工程项目书记张文晋介绍，当天上午，项目工程停工，工程上共有413名建设人员，其中200余人被安置在此，其余人员为当地居民，已回家妥善安置。
“台风来了，政府第一时间安排我们转移，吃住都管得好好的。”吴涛挂掉电话后感慨，“在外打工，最怕遇到这种天气，但今天心里特别踏实。”这一刻，宿舍楼成了异乡建设者们最安心的“避风港”和临时的家。
来 源：温州日报
记者 金朝丹 永嘉融媒记者 郑涵
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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