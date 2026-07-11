温州日报 2026-07-11 08:59:41

文化赋能，是平阳县暖心安置的生动缩影。当地以文化为桥、以服务为纽带，在风雨中构筑起有温度的民生防线，全力守护人民群众生命财产安全。

温州网讯 武术表演、非遗布袋戏、乐队演出、电影放映……昨天，随着台风“巴威”临近，平阳不少群众把“家”暂时安在了避灾安置点。虽是临时住所，但这里既有坚实的安全保障，更有浓浓的温情暖意，让群众能够安心避险。

昨天晚上，在万全镇文体活动中心避灾安置点，悠扬的歌声伴着阵阵掌声在场馆内回荡。原本开阔的室内羽毛球场变身安置区，180张行军床整齐排布。一旁的临时舞台上，本土文艺爱好者正倾情献演，为现场群众驱散台风天的沉闷。

“这里主要安置附近在建项目的务工人员，他们原先居住的工棚抗风能力弱，台风天安全隐患突出。”避灾点负责人金铸告诉记者，作为万全镇功能最齐全的镇级文化阵地，该场馆的文化资源在避灾期间全面激活。“我们不仅要守牢安全底线，更要用文化服务安抚人心，让大家待得住、住得暖。”

万全镇征地拆迁办主任李兴献介绍，接到任务仅半天时间，当地就统筹平阳县音乐协会万全分会、本土广场舞队伍排演节目，整场演出不仅有抗台知识问答还有传统戏剧、武术、舞蹈、独唱轮番登场，都是群众喜闻乐见的本土特色文艺内容。

昨晚6点半到8点半，单档布袋戏省级传承人陈德宝把国家级非遗项目带到了凤卧镇内塘村避灾安置点。这一极具地方特色的传统木偶戏表演形式，深受现场观众的喜欢。陈德宝说，现场大多是较年长的群众，2个小时的演出结束后，他们意犹未尽，让他“明天再来演一场”。陈德宝当场就答应了。

当晚，温州南拳传承人余燕如带领三名学员走进鳌江镇职教中心避灾安置点，为现场群众献上特色武术展演。三位表演者轮番演绎温州南拳刚柔拳法，招式刚而不屈、柔而不软，虚实变幻间尽显南拳底蕴，精彩表演赢得在场群众阵阵喝彩。

同样，在海西镇发展大厦避灾安置点也安排了理发、棋牌、电影放映等丰富多彩的休闲服务。该点位负责人陈建聪说：“群众转移过来，我们就要想办法把他们留住，这样才是真正守牢安全底线。”

文化赋能，是平阳县暖心安置的生动缩影。当地以文化为桥、以服务为纽带，在风雨中构筑起有温度的民生防线，全力守护人民群众生命财产安全。

来 源：温州日报

原标题： 平阳万全：文化赋能避灾点 守牢安全底线

记者 陈圆圆 徐再杰

本文转自：温州新闻网 66wz.com