温州日报 2026-07-11 08:59:42

“廊桥是泰顺的宝贝，不能再有闪失。”一位守在桥头的志愿者抹了把汗说。

温州网讯 烈日炙烤着泗溪大地，溪东桥畔热浪蒸腾。

昨天下午，记者赶到泰顺县泗溪镇时，国家级非遗传承人曾家快正弓着腰，在桥头为这座百年古廊桥牵拉钢丝绳。汗水顺着他的脸颊滚落，衣衫早已湿透。

“每条钢丝绳大约十米长，用螺栓固定在石护栏上，一共要牵引8条左右。”曾家快一边拧紧螺栓一边告诉记者，这将在最大程度上保护廊桥免遭台风侵袭。话音刚落，他又弯下腰去检查下一个固定点。

溪东桥，这座始建于明代的叠梁式木拱廊桥，与北涧桥并称“姐妹桥”，是泰顺廊桥的标志性建筑之一。2016年，超强台风“莫兰蒂”曾重创泰顺，薛宅桥、文兴桥、文重桥三座国保廊桥被洪水冲垮，伤痛至今刻在泰顺人心中。

如今，面对来势汹汹的台风“巴威”，泰顺不敢有丝毫松懈。

记者在现场看到，桥身上堆满了防汛沙袋，用以加压稳固；河道上下游的水面干净整洁——就在几天前，镇里已组织人员对杂物和漂浮物进行了全面清理。泗溪镇相关负责人介绍，台风来临前，他们备足防汛物资，还邀请县级专业人员到场指导，为廊桥规范牵拉钢丝绳。与此同时，一个由村干部、消防队员、民兵、志愿者和文保员组成的“护桥联盟”已进入24小时不间断巡查值守状态。

“廊桥是泰顺的宝贝，不能再有闪失。”一位守在桥头的志愿者抹了把汗说。

值得一提的是，泰顺近年来持续加大廊桥保护力度。就在今年5月，国家文物局公布廊桥保护三年行动计划成果，泰顺全县登记为不可移动文物的古廊桥总数已达33座。从一座座古桥的身份之变，到一张张防护网的织密，泰顺正用实实在在的行动，为这些“飞虹”筑起安全屏障。

暮色渐沉，曾家快还在桥上忙碌。远处，台风“巴威”正在逼近，而这座百年廊桥，静静地等待着风雨的考验。

来 源：温州日报

原标题： 泰顺泗溪：为廊桥绑上安全带

记者 徐龙飞 潘圆

本文转自：温州新闻网 66wz.com