温州日报 2026-07-11 09:18:19

温州保险业巧用数字科技筑牢防汛防线，相关负责人逐一巡检全域“水精灵”水淹智能预警设备，以全天候自动监测紧盯内涝风险。

温州网讯 “目前全市布设57台智能监测设备，重点积水点位已实现监测全覆盖。”昨天，我市防御台风“巴威”工作全面推进，温州保险业巧用数字科技筑牢防汛防线，相关负责人逐一巡检全域“水精灵”水淹智能预警设备，以全天候自动监测紧盯内涝风险。

目前，我市已搭建全域积水智能感知网络，全部重点积水风险点位纳入实时监测体系，通过全天候智能感知、全流程预警处置，构建洪涝灾害前置防御、快速减损的数字化防线。围绕企业厂区积水、地下车库内涝等高频出险场景，“水精灵”工业水淹智能预警设备发挥关键作用。今年汛期累计预警31次，6起潜在水淹风险被提前处置化解，应急响应时间缩短至15分钟，有力提升了保险数字化风控对城市防汛减灾水平的支撑作用。

昨天，温州金融监管分局加密调度部署，指导全市保险业推行车险应急“五个统一”全链条备战机制，涵盖统一网格管理、统一组织施救、统一处置场地、统一事故车处置、统一服务规范五大核心举措，实现防台重心从传统灾后理赔，全面延伸至灾前排查与风险防控，带动企业风控、社区守护、志愿帮扶、隐患排查等各项防台工作一体推进、落地见效。

此外，人保财险温州市分公司搭建全市一体化水浸智慧监控平台，织密全域智能监测网络。聚焦地下车库、低洼路段、工业园区、老旧小区等易涝薄弱区域，全域布设194台智能水浸传感器，构建起24小时无间断、全覆盖的积水监测体系。平台可自动捕捉积水异常动态、精准触发预警信号，形成“早发现、早预警、早处置”的闭环风控机制。

来 源：温州日报

原标题： 数智联防筑牢防汛屏障 温州实现重点积水点位监测全覆盖

记者 林迎颖 通讯员 张菁

本文转自：温州新闻网 66wz.com