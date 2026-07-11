潮新闻 2026-07-11 10:37:43

连日来，在AI“保镖”的指引下，泗溪镇、筱村镇的文保员、民兵、村民，纷纷赶着把五六十斤重的沙袋扛到桥梁上，稳稳地堆在大牛头梁最受力位置，现场扎成了两道“力墙”。

台风“巴威”逼近，对经历过10年前守桥的泰顺人而言，说什么也要把32座古廊桥“拴”牢了。

7月10日下午3点左右，泰顺泗溪廊桥文化园，日头还晒得人后背发潮。

木拱桥传统营造技艺国家级非遗传承人曾家快，攥着扳手抹了把额角的汗，指间被钢索勒出一道浅红的印子。

他身旁的工地上，四条手指粗的钢索从溪东桥的大牛头梁交叉牵向岸边的岩石，工人拿着钻枪，把膨胀螺丝狠狠拧进石缝里。曾家快攥着扳手扭了扭钢索，转头跟徒弟喊：“再拉半寸，这几根老梁扛了数百年风，咱们得把它攥稳了！”

陈松年 摄

这是泰顺廊桥监管数字平台摄像头拍下的一幕：在算力指引下，木拱廊桥除了加重外，还可以实施有效加固——为国保廊桥做“锚定手术”。赶在台风登陆前，至少可以给北涧桥、溪东桥、文兴桥、薛宅桥、三条桥、仙居桥这6座木拱廊桥，都加上一道“安全锁”。

下午4点左右，在泰顺文化遗产廊桥监管中心大屏前，文保工作人员王尤然刚从椅子上直起腰，面前的警报声十几分钟前才刚停：刚才连续弹出两次预警，一次是村民在霞光桥附近燃香祈福，一次是路人抽着烟从墩头桥穿过。

他对着话筒喊，几句劝导从廊桥边的广播传开，桥上的村民便熄火，匆匆离开了。整套流程还不到2分钟。此刻，后台的2000多条数据不停跳动：廊桥的温度、周边水位、风向数据实时更新，这套24小时运转的AI监测系统，正是当地给廊桥配的AI“保镖”。

作为文化遗产大县，泰顺现有县级以上文保单位100处，139个单体，古廊桥32座，其中“国保”级廊桥15座。此外，还有其他不可移动文物1194处。全县专职文物保护工作者仅10多人，“小马拉大车”现象突出。

依托“廊桥监管保护一件事”数字化改革，泰顺打造文化遗产数据中心，归集5000多万条信息，整合700多个智能监控和气象与水利监测终端，实现廊桥体征精准画像、一公里集雨区气象预报、桥身温度异常和烟雾警报、险情应急处置一键达等功能，变人力盯守为AI智控。如今，依托廊桥监管数字平台，科学算力正有效运用到防汛防台中。

仙居水库开闸泄洪。泰顺县委办供图

两天前的上午，泰顺县文博馆副馆长陈松年打开监控大屏，便发现智能提示：位于罗阳镇的仙居溪水位已接近仙居桥三节苗约1.5米。如果台风“巴威”带来大量雨水，河水暴涨将威胁到仙居桥的安全。

陈松年立即和水利部门联系。泰顺水利运行和水旱防御中心工作人员包长尺获悉后，迅速组织会商研判，并制定了预排泄洪方案。经过48小时的放水，仙居溪水面已降到了常水位。“前后降幅五六米，这个尺度把握得好。”陈松年这才松了口气。

连日来，在AI“保镖”的指引下，泗溪镇、筱村镇的文保员、民兵、村民，纷纷赶着把五六十斤重的沙袋扛到桥梁上，稳稳地堆在大牛头梁最受力位置，现场扎成了两道“力墙”。

“就像给廊桥加了两个护腰。”泗溪镇女子民兵赖柳情说，女子民兵队在数字平台指引下，结合古廊桥木构建筑特点，对木拱结构桥身进行加重。“在台风来临之际，我们还会24小时值班，加强巡查。”赖柳情说。

傍晚时分，在筱村镇文兴桥，民兵应急排抢险队员张陈量跟队友一起，忙着牵拉缆绳，对桥体关键部位进行加固牵拉。“数字平台实时分析，并告知我们具体使劲的方位。”张陈量说，他们已排班布阵，打算和廊桥一起，在强风暴雨中经受考验。

民兵按指引压实桥身。泰顺县委办供图

虽然AI保镖细致聪明，做事干脆利落，但没人敢把全部廊桥的安全都托付给它。

在陈松年的手机里，闹腾着10多个廊桥工作群。最近，他几乎每天要刷近千条消息。刚接完电力部门的反馈电话，他就收拾好了工作包：“再好的钢也有缝隙，今早北涧桥的监控突然断电，光靠后台根本摸不清外围线路的小隐患，明天我就得往各乡镇跑，挨个查电路、通网、边角排水沟，这些盲区AI照不到。”

陈松年说，守桥，一半靠算力，一半靠脚力。

要干的事情很多，陈松年列了个清单：廊桥上下游的河道要巡查，看是否填塞；检查各种配套设备电路、信号是否正常运行；检查物资储备仓库，防汛物资是否充足。

“平台再智能，也要打好全民参与战。”陈松年说，现在全县多部门、乡镇单位480多人给这个AI“保镖”打辅助，每条预警背后，都有群人踩着晒得发烫的石板往廊桥边赶。

来 源：潮新闻

原标题： 32座古廊桥背后的守护：AI掌舵，480人打辅助

记者 尤建明 通讯员 赖淼莲

本文转自：温州新闻网 66wz.com