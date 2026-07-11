潘展乐远赴罗马尼亚与波波维奇开展“世纪合训”：对手是最好的成长参照物

潮新闻 2026-07-11 10:37:44

集训期间，两位同是21岁的顶尖泳将举行了新闻发布会，两人宣布了100米自由泳共同的惊人目标：“未来我们都会做到这一点（打开46秒）。”

你能想象吗，男子100米自由泳的两代世界纪录保持者，从赛场对手变成同池训练的战友，会碰撞出怎样的火花？近日，中国游泳名将潘展乐远赴罗马尼亚布加勒斯特，与前任世界纪录保持者大卫？波波维奇开展联合集训。集训期间，两位同是21岁的顶尖泳将举行了新闻发布会，两人宣布了100米自由泳共同的惊人目标：“未来我们都会做到这一点（打开46秒）。”

波波维奇通过个人社媒表达对潘展乐的欢迎。图片源自波波维奇社媒

跨国合训，顶尖选手互相“偷师学艺”

“我很高兴欢迎我的朋友潘展乐和他的团队来到罗马尼亚，共同备战。我相信这次合作将为我们所有人提供一个宝贵的经验，无论是在体育还是文化方面。我还在练习如何正确地用中文说‘欢迎’!”日前，波波维奇通过社媒表达了对潘展乐不远万里赶来与自己一起训练的兴奋和开心。

潘展乐透露，这场备受瞩目的合训，最初是由他发起的。原本中国队计划邀请波波维奇来华训练，因多方因素未能成行，最终潘展乐带着教练、体能师团队飞赴罗马尼亚，终于实现了两人职业生涯首次长时间同池备战。

据悉，两人每天的训练时间被拆分到“利亚？马诺柳”露天泳池、迪纳摩游泳馆室内池以及Kinetofit两处训练基地，一天两练的节奏紧凑而规律。在竞争高度白热化的世界泳坛，两位100米自由泳项目天花板级别的选手并肩训练，本身就是罕见的场面。波波维奇将其评价为“游泳界的开创性尝试”：“我从未拥有过实力如此强大、水平如此接近的训练伙伴。我能从他身上学到很多，也相信他能从我这里有所收获，每一次同训对我们都是一堂很有收获的训练课。”

发布会现场。采访视频截图

两人的渊源始于2022年布达佩斯世锦赛，从首次同场竞技起，彼此就早已进入对方的研究名单。波波维奇透露，外界觉得潘展乐是“横空出世”，但自己的团队从那时起就一直在跟踪、分析他的技术与比赛。而潘展乐方面也反复拆解过波波维奇2022年创造世界纪录的赛事录像，将其视作重要的学习样本。

如今同池训练，双方的优势与特质更加清晰。波波维奇称最佩服潘展乐的转身蹬壁技术，直言其效率极高，是自己重点打磨的方向。潘展乐则始终认为波波维奇是“天生的游泳选手”——对方臂展比自己长13厘米，触壁环节的天赋优势显著，而更让他欣赏的是对方在训练、饮食、拉伸等全维度的职业自律。

作为男子100米自由泳的“绝代双骄”，两人包揽了该项目历史最快的四个成绩：波波维奇2022年欧洲游泳锦标赛游出46秒86刷新世界纪录，潘展乐随后相继在2024多哈世锦赛和巴黎奥运会将纪录推高至46秒80、46秒40。之前有外媒质疑潘展乐的纪录时，波波维奇第一个站出来力挺，说“没证据就别随便怀疑”，两人还多次交换过国家队泳帽，赛场情谊可见一斑。两人旗鼓相当的竞争，正是推着男子100米自由泳这项“飞鱼大战”不断突破极限的核心动力。

潘展乐和波波维奇。图片源自波波维奇社媒

惺惺相惜，波波维奇说两人是泳坛“梅罗”

卸下赛场的严肃，两位顶尖选手的场外相处充满少年气的趣味。

波波维奇在采访中将两人的竞争类比为足坛的梅西与C罗，是游泳项目里的标志性对手，转头就笑着自嘲：“不过我俩踢球全都烂到家了。”

这份评价很快得到潘展乐的认证。“乒乓球他比我稍好一点，足球我俩半斤八两，完全不行。”小潘透露，训练结束看到场地边的足球场，两人一时兴起下场尝试，结果大失水准，“但凡和陆地重力相关的运动，我们俩都一塌糊涂”，搞笑的视频俩人倒是拍下了不少。

尽地主之谊的波波维奇，在训练之余带着潘展乐游览布加勒斯特城市风光，品尝当地特色美食和自己最爱的冰淇淋，还计划带他参观佩莱什城堡。被问到赴罗前对当地的印象，潘展乐耿直回答：“德古拉（出自布拉姆·斯托克的1897年哥特式恐怖小说《德古拉》的一位吸血鬼）。” 潘展乐也为波波维奇带去了中国礼物，完成了一次双向的友好交流。

汽车是两人为数不多的共同场外爱好。两人还有个可爱的“小分歧”：波波维奇偏爱狗，养了一只名叫Toto的宠物；潘展乐则更喜欢猫。波波维奇笑着说，这是泳池之外的另一场“较量”，他正等着让Toto“说服”潘展乐改变喜好。

从两人的话语间不难得知，尽管存在语言障碍，但两人的交流并未受阻：正式场景依靠团队翻译，私下独处时就用手机翻译软件沟通，节奏虽慢，却完全能理解彼此的意思。波波维奇评价潘展乐腼腆、随和，虽然有语言隔阂，但在当地适应得非常好。

潘展乐和波波维奇一同训练。图片源自源自波波维奇社媒

共赴46秒大关，低谷后向着新极限出发

光鲜的成绩背后，两人都有过职业低谷。波波维奇在2023年遭遇状态滑坡，潘展乐则在2025年陷入瓶颈——新加坡世锦赛100米自由泳无缘决赛，打破世界纪录后成绩持续下滑，赛前的焦躁与紧张一度困扰着他。整场维持16分钟的视频采访里，谈及这段经历时，潘展乐唯一一次收起了从容的笑容。

“2025 年对我来说是很艰难的一年。”他坦言，把世界纪录推到新高度后，自己却迟迟无法重回巅峰，落差感带来了巨大的情绪内耗，如今正在训练中逐步调整，“无论是训练还是比赛，找回状态都需要时间”。此前6月在杭州举行的全国游泳冠军赛上，潘展乐虽拿下100米自由泳冠军，但他直言状态并非最佳，站上出发台时甚至会紧张发抖。

对于男子100米自由泳能否突破46秒大关，潘展乐给出了乐观判断：“不远了，也许明年，或者后年，我们所有人都在进步。”至于谁能先触达这一里程碑，他认为自己和波波维奇都有可能。

而在“守纪录”与“追纪录”两种状态里，两人的选择格外默契，两个同龄人都更愿意做追赶者。波波维奇说，纪录被打破后反而卸下了肩上的重担，追赶的渴望会更强烈。潘展乐则认为，保持纪录的满足感是短暂的，追赶与超越强大对手的过程，才更能让自己感到充实。

合训结束之后，两人将各自奔赴新的赛场：潘展乐会全力备战9月的日本爱知？名古屋亚运会，波波维奇则将出征8月的欧洲游泳锦标赛。明年的布达佩斯世锦赛，两人将再度在赛场同池竞技，波波维奇也表示，不排除未来前往中国开展联合训练的可能。

4年前布达佩斯世锦赛的初遇，到如今布加勒斯特的同训，四年时间不过是白驹过隙。两位21岁的年轻人，在竞争中彼此推动，也在交流中共同成长。当最强的对手变成最懂彼此的训练伙伴，或许正是竞技体育最动人的模样。

来 源：潮新闻

原标题： 潘展乐远赴罗马尼亚与波波维奇开展“世纪合训”：对手是最好的成长参照物

记者 赵磊

本文转自：温州新闻网 66wz.com