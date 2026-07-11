温度新闻 2026-07-11 10:37:43

镇里本想将悦澜酒店作为避灾点，但考虑到酒店只能容纳一百多人，陈洪香主动提出改在幼儿园，可容纳400多人。

7月10日深夜11点50分，苍南县金乡镇悦澜酒店。

60岁的酒店老板陈洪香，接到社区书记薛春芽的电话，原本当晚就要送过来的第二批避灾点物资，因临时改送另一个点，改为次日上午再送。

已经等了一晚上的陈洪香略有些失望，但马上回复：明天一早我就等你们过来！

与陈洪香“偶遇”，是记者在外采访抗台工作一天后回到悦澜酒店，已经晚上10点多了，得知酒店相连的贝瑞森国际幼儿园，也被列为镇上狮山社区的避灾安置点之一，陈洪香正好是酒店和幼儿园的经营者，于是决定和她一起等救灾物资。拍几个镜头，做一条“女企业家深夜助力抗台工作”的报道。

没想到等了个空！想象中的画面没能出现！

陈洪香的右手背上贴着一个创可贴，因为喉咙发炎，她傍晚刚刚去打了点滴，打完就回酒店等着了。我们很奇怪——不就是接收一下物资嘛，让酒店的员工做一下就行了，干嘛自己等？

陈洪香说：“我不放心。明天可能要和台风‘打仗’，每个点我都想自己盯一下。”

物资没等到，我们干脆坐下来聊天。

意外得知：原来贝瑞森国际幼儿园只是镇里的备用避灾点。备用的点，一个花甲老人，更没必要守到这么迟了吧？风雨明天才来呢！

陈洪香笑着问记者的年纪，有没有经历过20年前的“桑美”台风？

“那年，我40岁，金乡是受灾最严重的地方。我刚创办的宏材烫金材料有限公司，还是租来的4层楼厂房。一楼材料车间被水淹了，房顶瓦片全被风掀跑了。一个辽宁来的工程师，吓得直哭。我正好开车从外面回来，车子被风推了几十米远，我坐在车上，吓蒙了。”

“那天台风前的天气，和今天很像，也是大晴天，很热。”陈洪香说，“‘桑美’让我损失了100多万元。灾后重建，我捐了两万多元。没想到，后来家乡对我的帮扶更大。不仅重建资金有支持，后面几年，还从各个方面扶持我的企业。”

企业越做越大，陈洪香也成了县人大代表，还是苍南县女企业家协会的副会长。“这次台风，能尽一点社会责任，一起参与抗台，我觉得值！”

原来如此！

镇里本想将悦澜酒店作为避灾点，但考虑到酒店只能容纳一百多人，陈洪香主动提出改在幼儿园，可容纳400多人。

“备用点，也要做好随时能顶上去的准备。”陈洪香说。今天一天，她已经带着员工，里里外外检查了几遍。灯、插座、开关有没有坏？必须保证用电安全；柴油发电机能正常工作吗？必须保证随时照明；饮用水有没有问题？那就多备一点矿泉水；空调正常工作吗？不能让转移群众又闷又热……

夜已深，没等来物资的陈洪香，又带着员工去每一个教室，再检查一遍设备。窗外的风，比白天明显大起来了，呼呼地吹。

贝瑞森国际幼儿园是温州社会力量参与防台的一个缩影。在苍南，酒店、企业厂房、私立学校，成为避灾安置点的重要组成部分。这个20年前曾被“桑美”重创过的地方，在这次抗击“巴威”的准备中，众志成城，可知可感，如陈洪香……

来 源：温度新闻

原标题： 20年前被“桑美”重创的她，今夜为“巴威”留了一盏灯

记者 刘曜 陈耸 尤豆豆 通讯员 薛光浦

本文转自：温州新闻网 66wz.com