潮新闻 2026-07-11 11:28:40

请大家持续关注台风最新动态，风雨时段尽量减少外出。

1.“五停”温馨提示

台风“巴威”将带来强风暴雨。应急响应期间，政府将视情实施停课、停工、停业、停运、停止户外相关活动等防御措施。请大家持续关注台风最新动态，风雨时段尽量减少外出。

2.居家安全温馨提示

台风将至，请记得关好家中门窗，及时收纳阳台花盆、杂物，避免高空坠物带来隐患。建议提前备好饮用水、手电、充电宝等应急物资；若屋内出现积水，请第一时间关闭总电源，谨防触电，多留意家中老人、小孩安全。

3.室外出行温馨提示

台风影响期间，建议大家尽量减少外出。如若确需出门，请远离大树、广告牌、临时搭建棚，避开积水路段，不要涉水前行，守护好自身安全。

4.车辆停放温馨提示

本次台风伴随持续性暴雨，低洼区域、地下车库极易积水。请大家将车辆转移至地势较高区域，远离围墙、树木、广告牌，关好车窗，避免爱车被淹、被砸受损。

5.临水安全温馨提示

受台风降雨影响，江、河、湖、海水位将快速上涨，水流湍急、堤岸湿滑。请各位市民远离各类水域，不要观浪、垂钓、下水捞鱼，切勿以身涉险。

6.遇险求助温馨提示

如您遭遇险情，请保持冷静，及时拨打110、119寻求救援；日常留意留存手机电量，若通讯暂时中断，可借助手电、亮色衣物发出求救信号。

7.权威信息温馨提示

温馨提醒各位市民，台风研判、预警转移相关安排，请以气象、防指官方发布为准。各类商业天气软件仅作日常参考，恳请大家不信谣、不传谣，共同维护良好网络环境。

来 源：潮新闻

原标题： “巴威”来袭！这份温馨提醒请查收

本文转自：温州新闻网 66wz.com