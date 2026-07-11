新华网 2026-07-11 11:47:08

7月10日，长征十号乙运载火箭在海南商业航天发射场发射升空。新华社记者 杨冠宇 摄

7月10日，长征十号乙运载火箭在海南商业航天发射场发射成功，我国首次成功实施运载火箭一子级可控回收。中国航天科技集团陈牧野告诉记者，在不久的将来，长征十号系列运载火箭将加快提升我国进出空间能力。

2026年2月，长征十号甲运载火箭完成低空演示验证飞行并在海上安全溅落，海上搜索回收分队完成火箭一级箭体打捞回收。这也是我国首次在海上实施运载火箭搜索回收任务。该型参试火箭主要用于载人月球探测任务，兼顾近地空间站运营。

“长十甲是我国未来近地载人航天的核心力量。”陈牧野介绍，作为我国新一代近地载人火箭，长十甲主要承担低轨载人和载货任务，比此前相关型号火箭的测试发射效率更高，运载能力更强，能更安全、快捷、高效地执行空间站任务，也将成为我国航天员往返地球与空间站的“生命之梯”。

与长十甲仅验证基础动力和回收系统初步功能不同的是，此次发射的长十乙，实现了一子级成功回收和二子级成功入轨，完整呈现出真实发射场景下的载荷入轨与箭体回收流程，这意味着我国火箭重复使用技术迈出了工程化应用的关键一步。

据介绍，长十乙采用了新研制的大推力液氧甲烷发动机，其使用的液氧甲烷推进剂具有环保、重复使用性强、比冲高等优势，是新一代运载火箭的核心动力选择；采用了海上平台网系捕获回收技术，突破陆地回收场地限制，为重复使用火箭提供了灵活的回收方案。

陈牧野表示，长十乙首飞对我国商业航天发展的意义在于突破低成本、大运力重复使用火箭技术，提升我国商业航天在国际市场的竞争力，继续有力推进我国新一代载人火箭的研制进程，同时加速我国重复使用火箭常态化发射能力的形成。未来，该火箭将承担低轨卫星组网及其他商业发射任务，支撑低轨卫星互联网、中轨道通信卫星等大规模组网需求。

除长十甲和长十乙外，目前还有一型长征十号丙运载火箭正在紧锣密鼓地研制中。记者从中国航天科技集团了解到，该型火箭定位为主力商业火箭，运载能力更强，能更好地满足不同商业发射任务的需求。

“展望未来，长十甲、长十乙、长十丙三型火箭将共同构成我国航天运输系统的核心能力底座。”中国工程院院士、运载火箭与航天工程专家龙乐豪说，它们将不断提升我国重复使用火箭的技术水平和高频次复用发射能力，将人类探索太空的脚步推向更远的深空。

来 源：新华网

原标题： 长征十号系列运载火箭将加快提升我国进出空间能力

记者 陈凯姿 顾天成

本文转自：温州新闻网 66wz.com