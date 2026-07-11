新华网 2026-07-11 11:47:16

美加墨世界杯第二场八强赛10日在洛杉矶进行。虽然连续六场世界杯比赛“零封”对手纪录告破，西班牙队仍凭借梅里诺的进球2:1“绝杀”比利时队，时隔16年再次闯入四强。

首发阵容方面，西班牙队在中场位置做出一处重要调整：来自“大巴黎”的鲁伊斯替换巴萨的佩德里，这是前者自首场小组赛后再次首发。比利时队由德布劳内替换受伤缺阵的奥纳纳，多库替换卢克巴基奥；临开场前，原本首发的队长蒂莱曼斯在热身时受伤，瓦纳肯顶替其出场。

第13分钟，西班牙队库巴西中圈附近送出挑传球，巴埃纳前插拿球，在禁区内形成射门，但被对方防守球员封堵。第21分钟，西班牙队前场反抢，亚马尔兜射偏出远门柱。第30分钟，西班牙队打破僵局：亚马尔送出直塞，波罗前插下底横传，奥尔莫得球推射，被比利时队门将库尔图瓦倒地扑出，鲁伊斯补射破门，西班牙队1:0领先。此后，亚马尔在第35分钟的任意球被扑出，第40分钟的近角打门偏出。

第41分钟，比利时队反击得手：德布劳内送出直塞，卡斯塔涅右路得球传中，德凯特拉雷禁区内头球破门，帮助比利时队扳平比分。这也是西班牙队本届世界杯首次失球，该队连续六场世界杯比赛“零封”对手纪录终止，门将乌奈·西蒙的世界杯连续不失球时长纪录定格在650分钟。

易边再战，亚马尔连续两次获得射门机会，但均被破坏。第71分钟，库尔图瓦因伤被换下，他已为比利时队出场21次，在世界杯门将出场榜上排名第二，仅次于德国队的诺伊尔（23次）。第88分钟，库巴西远射，替补库尔图瓦登场的拉门斯扑球脱手，刚刚登场的西班牙队球员梅里诺贡献“绝杀”。巧合的是，在16强赛与葡萄牙队的比赛中，梅里诺同样替补登场，同样“绝杀”对手。

虽然“零失球”纪录告破，但西班牙队的国际比赛常规时间不败纪录增至36场，本届赛事已打进11球，平了队史纪录（1986年世界杯）。

34岁的库尔图瓦因伤下场，35岁的德布劳内被换下场，受西班牙队压迫式打法所限，33岁的卢卡库未能再次替补建功。此番止步八强赛，或许标志着比利时“黄金一代”在世界杯舞台上的谢幕。

半决赛中，西班牙队将对阵法国队。

来 源：新华网

原标题： “零失球”金身告破 西班牙时隔16年再进四强

记者 公兵 高山

本文转自：温州新闻网 66wz.com