中国新闻网 2026-07-11 11:47:03

据“全国教育辟谣”微信公众号消息，暑期来临，各类以“研学”“夏令营”为名的商业旅游产品进入消费高峰。部分产品存在虚假宣传、组织不规范、师资无保障、“游而不学”等问题，损害家长和学生权益。

教育部提醒广大家长和学生：中小学生研学实践教育是由教育部门和学校在教学时间内有计划地组织安排，通过集体出行、集中食宿方式开展的校外教育活动。市场上以“研学”“夏令营”为名的商业旅游产品，是企业或社会机构自主经营的市场行为。请广大家长在选择时注意区分两类活动的性质——前者属于教育教学活动，后者属于商业旅游产品。二者管理主体不同，在管理要求、安全保障、师资配备等方面有本质区别。

在选择商业研学、夏令营产品时，请广大家长注意查验组织方是否具备营业执照、旅行社业务经营许可证等资质，核实注册信息、业务范围、经营年限，切勿选择无资质机构。同时，详细了解活动具体安排、课程内容、师资配置、安全保障措施及收费标准，仔细阅读并签订规范合同，警惕以次充好、虚假宣传、低价陷阱和捆绑消费。

来 源：中国新闻网

原标题： 教育部提醒：暑期“研学”“夏令营”消费需谨慎

本文转自：温州新闻网 66wz.com