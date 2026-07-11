美财政部宣布对伊朗新一轮制裁
中国新闻网 2026-07-11 11:46:56
美国财政部当地时间10日宣布，将对伊朗实施新一轮制裁，包括一名个人和多个实体。
美国财政部当天发表声明说，鉴于伊朗在霍尔木兹海峡对商船发动袭击，美国将对一名在迪拜生活的伊朗公民阿里·安萨里(Ali Ansari)实施制裁。安萨里负责管理庞大的全球资产网络，为伊朗最高领袖和伊朗精英阶层服务。美国还将制裁三家伊朗货币兑换行及其相关联的公司。此举旨在阻断伊朗获取外汇以及开展国际金融活动。
根据美方相关规定，受制裁对象在美国境内的资产将被冻结，美国公民不得与其交易。
美军中央司令部本月7日表示，美军已开始对伊朗发起“一系列有力”的打击，以回应此前伊朗袭击三艘在霍尔木兹海峡通行的商船。
美国财政部本月7日宣布，撤销日前发布的对伊朗石油生产、交付和销售为期60天的授权。
美国和伊朗方面6月17日公布谅解备忘录正式文本。根据这份文件，美伊承诺在60天内举行谈判并达成最终和平协议。(完)
来 源：中国新闻网
原标题： 美财政部宣布对伊朗新一轮制裁
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
科学调度腾库容 温州全市大中型水库累计预泄1.19亿立方米社会07-10
-
温州商超备货量足价稳社会07-10
-
停车楼一“位”难求 爱车台风天如何避险社会07-10
-
“巴威”逼近 你家窗户扛得住吗？专家支招社会07-10
-
“巴威”来袭 温州全市赛事一律暂停 体育场馆暂停开放社会07-10
-
飞机系留围界加固 温州机场全力迎战“巴威”社会07-10
-
“村自为战”加强“最后一公里” 永嘉巽宅防御举措落实到户到人社会07-10
-
记者蹲点无信号灯斑马线，观察文明交通新变化社会07-10
-
抽一管血就能测老年痴呆 温州多家医院已运用该筛查手段为高风险人群赢得“黄金”干预时机社会07-10
-
A股上半年成交超317万亿元创纪录 你在股市里赚钱了吗？经济07-10