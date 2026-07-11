强台风要来了怎么办？这份防风避险手册快收好，全是干货！
温州新闻网综合 2026-07-11 15:23:00
今年第9号台风“巴威”（强台风级）来势汹汹，根据最新预测，“巴威”将以每小时30公里左右的速度向西北方向移动，逐渐向浙江沿海靠近，将于12日凌晨在瑞安至温岭一带沿海登陆。
面对即将到来的强风天气，大家不要慌，牢记这十条防强风举措，切实做好自我防护，平安应对台风来袭。
台风“巴威”的风雨影响主要集中在周六、周日两天，有大到暴雨，尤其短时雨量大。大风暴雨易导致高空坠物、触电、广告牌倒塌等安全隐患增多。请广大市民朋友尽量减少不必要外出，同时，关注这些安全提示，千万不能大意。
暴雨易导致内涝积水。确需外出时，市民朋友请务必仔细观察路况，合理安排好路线，及时关注天气变化。
来 源：温州新闻网综合
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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