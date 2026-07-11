永嘉发布 2026-07-11 16:32:24

台风影响期间，请广大市民尽量减少外出。如遇紧急情况必须出行，提前规划路线，务必减速慢行。

关于台风“巴威”影响期间对永嘉县部分山区道路实行交通管制的通告

广大市民及驾驶员朋友：

受今年第9号台风“巴威”影响，根据气象预报，台风将带来强风强降雨，极易引发山体滑坡、道路塌方及严重积水等次生灾害。为切实保障人民群众生命财产安全，根据《中华人民共和国道路交通安全法》相关规定及交通运输部恶劣天气主动防御相关要求，决定对我县部分存在严重交通安全隐患的山区道路实施交通管制。现将有关事项通告如下：

一、交通管制时间

2026年7月11日16时起，至台风预警解除且隐患排除、道路具备安全通行条件后为止。

二、封道管制及临时管制路段

以下路段因存在高边坡塌方、落石、路基浸泡、严重积水等风险，采取封道管制及临时管制措施，管制期间禁止一切车辆及行人通行：

备注：其余线路根据实际情况适时予以交通管制

三、温馨提示

台风影响期间，请广大市民尽量减少外出。如遇紧急情况必须出行，提前规划路线，务必减速慢行。

四、注意事项

1.严禁任何车辆及行人在封闭路段冒险通行。强行涉水或穿越封闭区域导致事故的，责任自负并依法追究相关法律责任。

2.受台风路径及降雨影响，隐患路段范围可能动态变化，请留意官方发布的最新路况预警信息。

3.道路恢复通行时间将视台风过境后的安全排查情况另行通知。

因交通管制给您带来的出行不便，敬请广大市民理解与配合。

特此通告

永嘉县公安局

永嘉县交通运输局

2026年7月11日

来 源：永嘉发布

原标题： 台风“巴威”影响期间，永嘉部分山区道路实行交通管制！

本文转自：温州新闻网 66wz.com