瑞安市委书记李剑锋调度检查9号台风“巴威”防御工作：抓实抓细各项防御工作 坚决打好防汛防台大仗硬仗主动仗

瑞安发布 2026-07-11 20:48:00

7月10日，瑞安市委书记李剑锋在市应急指挥部指挥调度9号台风“巴威”防御工作，并前往莘塍、安阳等地督查防汛防台工作。

7月10日，瑞安市委书记李剑锋在市应急指挥部指挥调度9号台风“巴威”防御工作，并前往莘塍、安阳等地督查防汛防台工作。温州市委常委、市纪委书记、监委主任傅智超和温州市人大常委会副主任冯金考在瑞指导并参加调度会。李剑锋强调，要深入贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述重要指示精神，牢固树立“一个目标、四个宁可”理念，强化底线思维、极限思维，抓实抓细各项防御工作，坚决打好防汛防台大仗硬仗主动仗，全力保障人民群众生命财产安全。

当日各个时段，李剑锋先后连线听取各防指成员单位、各乡镇（街道）防台工作落实情况汇报。他指出，要立足台风最新发展态势，进一步研判形势、压实责任，针对性推动落实；要绷紧思想之弦，坚决克服麻痹思想、侥幸心理，牢牢守住不出现大江大河水库决堤溃坝、不出现城市大面积长时间积水、不出现群死群伤“三条底线”，实现“不死人、少伤人、少损失”目标。

李剑锋要求，要坚持关口前移、防患未然，始终把风险预判在前、预案完善在前、举措落实在前，主要负责同志要带班值守、亲自研判、亲自指挥，加强对人员转移工作的统筹协调；要按照“应转尽转、应转早转、应转快转、安全返回”的要求，坚决果断转移安置人员，做到“不漏一户、不漏一人”，做好安置点管理和服务保障，确保全程全员安全。

李剑锋强调，要科学统筹调配应急救援力量，聚焦高危点位，强化巡查值守、动态排查、应急处置，健全快速响应、联动处置机制；要拓宽宣传渠道、强化预警宣教，充分运用电视、广播、网络等渠道，第一时间向社会滚动发布风情、雨情及防灾避险信息，增强群众防风避险意识，打好防汛防台主动仗。

当晚，李剑锋先后来到莘塍街道瑞安市滨海实验小学避灾安置点和安阳街道白岩桥村第二避灾安置点，实地察看安置点功能布局、环境卫生、安全管控等情况。李剑锋指出，人员转移是防汛防台工作的重中之重，要摸清人员底数，统筹完善预案，配齐场所物资，确保安置点安全有序、高效运转；要压紧压实防汛责任，做到责任到人、措施到位、值守到位，全方位筑牢防汛防台坚固屏障。

督导中，李剑锋强调，要提高思想认识、强化责任担当，坚决守牢“平安底线”，做好应对最极端情况、处置最严峻险情的准备；要严格落实风险隐患区域人员转移避险工作，妥善做好转移群众安抚工作，全方位守住人员安全底线；要细化安置点保障预案，完善食宿、医疗、安保等配套服务，规范安置点管理秩序，让群众住得下来、安得下心。

瑞安市四套班子领导全部下沉乡镇（街道），指导基层一线开展台风防御工作。

来 源：瑞安发布

原标题： 李剑锋调度检查9号台风“巴威”防御工作：抓实抓细各项防御工作 坚决打好防汛防台大仗硬仗主动仗

记者：黄丽云 周小玲/文 张欣/图

本文转自：温州新闻网 66wz.com