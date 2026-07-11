泰顺发布 2026-07-11 21:39:42

7月11日上午，省市相继召开台风“巴威”防御工作会商调度会议。会后，泰顺县立即召开续会，严格对照省市部署要求，对全县台风防御工作进行再动员、再部署、再落实。

7 月 11日上午，省市相继召开台风“巴威”防御工作会商调度会议。会后，泰顺县立即召开续会，严格对照省市部署要求，对全县台风防御工作进行再动员、再部署、再落实。市委常委、统战部部长汪驰， 市政协副主席胡荣党 到会指导。泰顺县领导陈钷、钟政添参加会议。

汪驰强调，思想上要再重视，全面落实省市防台部署要求，坚决克服麻痹思想和机械思维，以 “时时放心不下”的责任感，把各项防台措施想在前、做在前。风险上要再排查，紧盯地质灾害隐患点、山塘水库、危旧房、低洼易涝区、在建工地等重点领域，开展拉网式排查，特别是要高度重视文物保护工作，落实全天候动态监测，备足应急物资，确保文物万无一失。准备上要再充分，坚持当断则断、应转尽转，盯牢偏远山区、施工工棚等薄弱环节，确保涉险人员全部转移到位，做到不漏一户、不落一人；同时做好避灾安置点服务保障，让转移群众安心避险。宣传上要再引导，滚动发布风情、雨情及防灾避险信息，提高群众防范意识；不断加强舆情管理，及时回应社会关切，为防台工作营造良好舆论氛围，以万全准备打好防御台风主动仗。

陈钷要求， 泰顺 县上下要打起十二分精神，抢抓台风登陆前的“窗口期”，密切跟踪雨情变化，强化气象、水文等数据联动研判，为科学决策提供精准支撑。要紧盯重点部位和关键环节，对照预案、反复排摸，逐一过筛、逐项落实，确保排查不留死角、不漏一人。要规范安置点管理，落实专人负责制，备齐生活物资，细化食宿、医疗、安保各项服务举措，用心用情做好转移群众服务保障工作，层层压实各方责任，众志成城打赢防汛防台硬仗。

会后， 汪驰、胡荣党还前往 罗阳镇、 司前畲族镇、 百丈镇 等地，实际查看基层综合单元应急准备、 地质灾害风险区 防范 、抗台物资储备等情况。

来 源：泰顺发布

原标题： 迎战台风“巴威”，泰顺再动员再部署再落实

记者：胡佳妮 摄影：王光宁

本文转自：温州新闻网 66wz.com