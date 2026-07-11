泰顺县委书记张银贵调度9号台风“巴威”防御工作并赴一线督查落实情况

泰顺发布 2026-07-11 21:39:34

7月11日，泰顺县委书记张银贵指挥调度9号台风“巴威”防御工作，并赴一线督查落实情况。

7月11日，泰顺县委书记张银贵指挥调度9号台风“巴威”防御工作，并赴一线督查落实情况。他强调，要坚决贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和重要指示精神，坚持“一个目标、四个宁可”，认真落实省市决策部署，严格执行Ⅰ级响应的标准和要求，紧盯薄弱环节、补齐工作短板，进一步压实责任、强化措施、健全体系，全面筑牢防汛防台安全屏障，坚决打赢防御台风“巴威”攻坚战，切实保障人民群众生命财产安全。

▲张银贵主持召开9号台风“巴威”防御工作视频调度会

张银贵主持召开9号台风“巴威”防御工作视频调度会，视频连线各乡镇，传达全省台风“巴威”防御工作会商调度会议精神，听取各乡镇前期隐患排查、人员转移、应急值守等防台工作落实情况汇报。张银贵强调，要时刻绷紧思想之弦，充分认清台风路径多变、极端降雨、大风叠加的巨大风险， 持续通过广播、短信、短视频开展预警宣传，严格落实 “五停” 管控措施，全面收紧社会面管控，筑牢全民防台思想防线。要闭环管理转移人员，对地质灾害隐患点、小流域山洪重点村落、农村危旧房等重点部位，以及老弱病残等重点人员转移情况进行再排查、再确认、再点名，该转移的必须全部转移，做到“不漏一户、不漏一人”，同时进一步加强养老院等重点场所管理服务，切实做好转移安置人员保障工作。要持续深入排查隐患，聚焦强降雨、强风两大风险，加密地质灾害点、山边村落、小流域等巡查频次，上门督促加固屋顶光伏、水塔等设施，不间断开展拉网式隐患排查，全方位消除各类安全隐患。要高效组织应急力量，统筹消防救援、民兵应急、志愿救援等各种力量分片驻防、靠前下沉，向沿河村落、地质灾害易发区重点布防，备足抢险物资前置偏远村落，同时保障食品、医疗等基础民生供给，维持市场平稳有序。要严格执行工作纪律，刚性落实24小时值班值守制度，科学调配人员避免疲劳作战，畅通乡镇、部门信息互通渠道，协同联动，以过硬工作纪律保障各项防台举措落地见效。

▲在仙居水库，实地察看水库库容、水位及坝体安全状况等情况

会前，张银贵采取“四不两直”方式，对基层防汛防台工作措施和责任落实情况开展督查。在仙居水库，实地察看水库库容、水位及坝体安全状况等情况，张银贵强调，要严格落实24小时值守监测制度，精准研判雨情水情变化，科学做好库容量调度、隐患动态排查，前置备足防汛物资和应急力量，以精细化管控守住水库安全度汛底线。在仙居桥，张银贵详细了解廊桥日常管护举措方式，重点检查防强风、防强降雨和文物保护措施落实情况，他强调，要立足台风强风暴雨极端状况，针对性抓实木结构古建防风、防雨、防损举措，综合运用人防、技防、物防手段，加密桥体构件、屋面廊道、附属设施巡查频次，全面排查薄弱风险点，细化文物汛期专项保护预案，全方位筑牢历史文化遗产安全防线。在罗阳镇颐乐如养老院，现场正有序开展老人转移安置工作。张银贵叮嘱属地乡镇和机构负责人，要稳妥高效完成全员转移避险，做细做实安置食宿、健康照料、人文关怀等暖心服务，确保万无一失、绝对安全。

每到一处，张银贵都向奋战在防汛防台一线的党员干部表示慰问，勉励大家履职尽责、坚守岗位，在抓实落细各项防御举措的同时做好自我防护、注意自身安全，始终冲锋在前、担当作为，全力以赴筑牢全县防汛防台安全防线。

泰顺副县长王涛参加视频调度会。

来 源：泰顺发布

原标题： 张银贵调度9号台风“巴威”防御工作并赴一线督查落实情况

记者：王文慧 摄影：孙斌

本文转自：温州新闻网 66wz.com