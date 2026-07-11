泰顺发布 2026-07-11 21:39:34

7月10日上午，泰顺县召开9号台风“巴威”防御工作视频调度会，视频连线各乡镇，对泰顺县台风防御工作进行再动员、再部署。

7月10日上午，泰顺县召开9号台风“巴威”防御工作视频调度会，视频连线各乡镇，对泰顺县台风防御工作进行再动员、再部署。泰顺县委书记张银贵强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，按照省、市视频调度会部署要求，强化底线思维、极限思维，克服麻痹思想、侥幸心理，始终坚持“人民至上、生命至上”，把防汛防台作为当前压倒一切的任务，以最坚决态度、最周全准备、最有力措施，落实工作责任，筑牢坚实防线，坚决守住“三条底线”，坚决打赢防汛防台硬仗大仗，全力守护人民群众生命财产安全。

会上，张银贵、钟政添、王涛等泰顺县领导分析研判台风发展态势，听取泰顺县台风防御风险研判及应对举措的汇报；视频连线各乡镇了解防台措施及人员转移落实情况，部署重点工作。

张银贵指出，9号台风“巴威”已经逐渐向沿海靠近，开始将对泰顺县带来明显的风雨影响，防御工作进入了最关键时期。泰顺县上下务必抢抓台风登陆前的宝贵时间，把各项防御举措再往前赶、再往细做，按令行事、依需行事，确保行动有条不紊、有力有序。

张银贵强调，人员转移要再细化，把人员转移作为当前压倒一切的头等大事，根据科学预警等级，继续加大转移人员扩面排查力度，对独居孤寡老人、留守妇女儿童等特殊群体落实“一对一”协助转移，果断完成全部危险区域群众转移安置，做好安置点管理和服务保障，确保全程全员安全。抢险救援要再动员，做好“五断”极端场景处置准备，力量物资有序下沉一线，全面检修保养发电机等抢险设备，根据山洪、城区内涝等不同风险差异化配备排水泵、水域救援等装备，提前对临水道路实施交通管制，做到各类抢险救援设施设备清点保养准备到位、差异化前置到位，确保关键时期调得出、用得上、打得赢。风险隐患要再排查，严格落实地质灾害点、山塘水库、在建工地雨前排查、雨中巡查、雨后核查“三查”机制，实行“一点一策”精准管控，聚焦高空坠物、户外设施、电气设备开展专项整治，督促物业劝导居民加固阳台花盆、空调外机，全面排查临街广告、充电桩、配电箱漏电隐患，确保排查到位、责任到位、处置到位。宣传预警要再加密，持续跟踪台风路径，精准发布预报预警，落实点对点全覆盖预警宣传，全矩阵密集滚动播报台风动态、避险指引和生活物资供应信息，加强生活物资保供稳价，及时回应群众关切，维护社会大局稳定。工作责任要再压实，全体党员干部发扬连续作战作风，台风不消、防线不松，刚性执行24小时值班值守和领导带班制度，严格落实一线督导机制，全面落实各级包保责任，凝聚打赢大战大考的强大合力。

张银贵强调，在全力迎战台风的同时，安全生产的底线一刻也不能松。要深化安全生产隐患排查，刚性压实企业主体责任，坚决防止重大安全事故发生。

来 源：泰顺发布

原标题： 泰顺对9号台风“巴威”防御工作进行再部署

记者：王文慧 摄影：孙斌

本文转自：温州新闻网 66wz.com