乐清市委书记戴旭强督导防汛防台工作

乐清发布 2026-07-11 21:39:35

今年第9号台风“巴威”步步逼近。7月10日，乐清市委书记戴旭强深入一线督导防汛防台工作，强调要坚持人民至上、生命至上，牢固树立“一个目标、三个不怕、四个宁可”理念，抓紧抓实抓细防汛防台工作，切实守牢“三条底线”，全力守护人民群众生命财产安全。

今年第9号台风“巴威”步步逼近。7月10日，乐清市委书记戴旭强深入一线督导防汛防台工作，强调要坚持人民至上、生命至上，牢固树立“一个目标、三个不怕、四个宁可”理念，抓紧抓实抓细防汛防台工作，切实守牢“三条底线”，全力守护人民群众生命财产安全。

山塘水库是防汛防台的重点部位。在南岳镇里一山塘，戴旭强实地察看坝体和水位，听取防洪排涝准备情况，要求相关责任人做到明责、知责、落责，加强值守、加密巡查，实时监测雨情、水情、水位变化，合理调控水库河网水位，细化完善险情处置预案，筑牢山塘水库安全防线。

避灾安置场所是转移群众的“避风港”。走进杏湾渔村避灾安置点，戴旭强仔细检查硬件设施及物资储备情况，并与转移群众交流，听取他们对安置点的意见建议。他叮嘱属地乡镇干部，要提前备足生活物资，用心用情做好服务保障和心理疏导，让转移群众安心舒心。

海上是防御台风的最前线。戴旭强先后来到南岳休闲渔业码头、南塘镇东山码头，详细了解渔船进港避风、码头安全管控、海上人员撤离等工作落实情况。他强调，要不折不扣做好渔船归港、人员上岸、船只锚固等措施，严格落实24小时值班值守制度，确保每个阵地都有人坚守、每项工作都有人负责。

胜利塘北片是防汛防台的重点区域之一。戴旭强先后来到温州理工学院乐清校区项目工地、建筑业大厦、综合管廊建设项目等现场，检查防汛防台准备情况。他强调，要精准研判台风、强降雨等极端天气影响，严格落实汛期施工安全管理规定，及时撤离施工人员，全面做好设备加固、场地排水、防水围挡等防护措施，坚决防范安全事故。要充分发挥行业协会等社会力量的资源优势，赋能工地安全管理、建筑防风防护指导、应急抢险救援等工作。

戴旭强强调，当前已进入防汛防台关键期，各乡镇（街道）、各部门要树牢极限思维、底线思维，以极端重视的态度、超常规的力度抓实防汛防台工作。要坚决果断做好人员转移，紧盯重点区域全面摸清人员底数，动态完善扩面转移方案，做好孤寡老人、留守儿童、病残人士等特殊群体服务保障，做到“不漏一户、不漏一人”。要充分发挥防汛防台“应急小单元”作用，依托村社干部、网格员等力量，下沉入户开展防汛防台科普宣传，增强群众防风避险意识，引导群众主动避险，万众一心打赢防御“巴威”大仗硬仗。

来 源：乐清发布

原标题： 戴旭强督导防汛防台工作

记者 蔡甜甜/文 刘言勇/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com