瓯海区委书记刘云峰督查防汛防台工作 坚决打赢防汛防台大仗硬仗主动仗

瓯海发布 2026-07-11 21:39:35

7月11日，瓯海区委书记刘云峰率队督查防汛防台工作，强调要深入学习贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和重要指示精神，全面落实省市部署要求，始终坚持人民至上、生命至上，以战斗姿态迎接大战大考，坚决打赢防汛防台大仗硬仗主动仗。

7月11日，瓯海区委书记刘云峰率队督查防汛防台工作，强调要深入学习贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和重要指示精神，全面落实省市部署要求，始终坚持人民至上、生命至上，以战斗姿态迎接大战大考，坚决打赢防汛防台大仗硬仗主动仗。瓯海区领导邵建乐、张昶、董一男、林国锋等参加督查。

在梧田街道温州市牛山新河闸泵引水工程、娄桥街道湾河路低洼易涝点和瓯海大西洋银泰易涝点，刘云峰一行实地查看围堰拆除进展和易涝点整改情况。他强调，台风来临期间，城市内涝风险不容忽视，要以“时时放心不下”的责任感抓实抓细防汛排涝各项工作，补齐排水设施短板，重点强化低洼路段排水管网的清淤疏通，确保行泄通道畅通；针对地下车库、下沉广场等低洼区域，必须提前架设挡水板、备足沙袋和抽排设备，落实应急抢险预案，筑牢城区防汛安全屏障。

充足的物资储备是保障群众正常生活秩序、高效开展应急处置的重要基础。刘云峰一行来到麦德龙超市、永辉超市（瓯海银泰百货店），详细了解商超生活物资库存、货源补给等情况。刘云峰强调，台风天气期间民生保障工作至关重要，各商超要切实履行社会责任，全力保障生活物资货源充足、供应稳定。各相关部门要强化市场监管，实时掌握物资供应情况，及时化解市场风险，保障民生物资市场平稳有序。

刘云峰一行还先后前往瓯海区银龄快乐养老院和温州科技高级中学避灾安置点开展督查。在养老院，刘云峰重点了解防台准备、隐患排查及老人应急转移情况，叮嘱相关负责人压实防台责任，全力守护老年群体生命安全。在避灾安置点，刘云峰要求严格落实各项安置举措，保障转移群众基本生活，进一步规范避灾安置点管理，细化食宿保障、应急值守等工作，切实守护人民群众生命财产安全。

来 源：瓯海发布

原标题： 刘云峰督查防汛防台工作 坚决打赢防汛防台大仗硬仗主动仗

记者：罗琛琛 陈丹

本文转自：温州新闻网 66wz.com