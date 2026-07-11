瓯海发布 2026-07-11 21:39:35

7月11日，省、市相继召开台风“巴威”防御工作会商调度会议，会后，瓯海区第一时间召开续会，视频连线各镇街（开发区），深入学习贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，全面落实省、市部署要求，牢固树立“一个目标、四个宁可”理念，坚决守住“三条底线”，进一步研判形势、压实责任，对台风“巴威”防御重点工作进行再动员、再部署。

7月11日，省、市相继召开台风“巴威”防御工作会商调度会议，会后，瓯海区第一时间召开续会，视频连线各镇街（开发区），深入学习贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，全面落实省、市部署要求，牢固树立“一个目标、四个宁可”理念，坚决守住“三条底线”，进一步研判形势、压实责任，对台风“巴威”防御重点工作进行再动员、再部署。市领导张加波、王振勇到会指导，瓯海区领导季湘荣、卢旭帆、林蔓、李小春等参加会议。

今年9号台风“巴威”正快速逼近，防汛防台工作已进入临战决胜的关键阶段。昨天22时，瓯海区已提升防台风应急响应为I级。会议指出，要坚持人民至上、生命至上，树牢底线思维和极限思维，从最坏处着眼、做到顶格防御、打足提前量，严阵以待、严密布防、严防死守，坚决打赢防汛防台大仗硬仗，切实维护人民群众生命财产安全。

会议强调，要提速人员转移，把人员转移作为当前最紧迫的事情来抓，按照“应转尽转、应转早转、应转快转、安全返回”的要求，开展拉网式排查和转移扩面提速工作，确保不漏一户、不漏一人。要闭环管控风险，聚焦山塘水库、地质灾害点、易涝点、地下空间、下穿通道、高空悬挂设施、户外广告牌、养老机构、特殊场所等重要点位，强化风险隐患排查整治、闭环管控，狠抓各项防御措施落实，牢牢守住安全底线。要做好万全准备，立足“防大汛、抢大险、救大灾”，提前预置各类抢险救援力量和物资装备，确保关键时刻拉得出、用得上；进一步提升“村自为战”应急处置能力，确保险情发生时快速反应、快速处置；强化排查、摸清底数，抢抓“时间窗口”提前转移老弱病残孕等特殊群体，统筹做好暖心服务保障；广泛进行宣传引导，充分运用各类传播渠道，及时发布台风动态、风险提示、避险指引，引导群众增强自我防范意识，众志成城打赢防御台风“巴威”攻坚战。

来 源：瓯海发布

原标题： 瓯海区召开台风“巴威”防御工作会商调度会议

记者：吴佳佳 黄靖轩

本文转自：温州新闻网 66wz.com