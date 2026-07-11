瓯海发布 2026-07-11 21:39:35

7月10日，瓯海区召开9号台风“巴威”防御工作部署会，深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作重要论述和重要指示精神，严格落实省、市部署要求，树牢“一个目标、四个宁可”理念、守牢“三条底线”，以最佳临战状态从严从实从细做好各项防御工作，坚决打赢防汛防台大仗硬仗主动仗。

7月10日，瓯海区召开9号台风“巴威”防御工作部署会，深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作重要论述和重要指示精神，严格落实省、市部署要求，树牢“一个目标、四个宁可”理念、守牢“三条底线”，以最佳临战状态从严从实从细做好各项防御工作，坚决打赢防汛防台大仗硬仗主动仗。

市领导徐育斐、王振勇到会指导，瓯海区委书记刘云峰，瓯海区委副书记、区长季湘荣，瓯海区领导卢旭帆、金衍光、林蔓、陈澄博、郑益群、董一男、金海敏参加会议。

会议听取瓯海区防台工作汇报，系统分析当前台风防御应对准备工作情况，并视频连线各镇街（开发区），对全区台风防御工作进行细化部署、强调落实。台风“巴威”已于今日15时进入24小时警戒线，瓯海全区上下正全力以赴推动防御部署落实到位，争分夺秒查漏补缺，切实保障人民群众生命财产安全和城市运行平稳有序。

会议指出，今年第9号台风“巴威”强度大、影响范围广，要深刻认识此次防御应对台风“巴威”的严峻性复杂性艰巨性，坚持“人民至上、生命至上”，立足“防大汛、抢大险、救大灾”底线，坚决克服麻痹思想、侥幸心理，按照“从最坏处着眼、做到顶格防御、打足提前量”要求做好最充分准备，坚决打赢台风“巴威”防御这场硬仗。

会议强调，要坚持生命至上，科学实施人员转移。以“不死人、少伤人、少损失”为目标，精准排摸低洼地带、老旧危房等重点区域人员转移底数，科学制定转移时机、转移路线和安置地点，合理有序推进人员转移安置工作，坚决避免人员回流；优化避灾安置场所规范管理，足额储备各类应急物资，将细致服务、暖心关怀贯穿转移安置全过程；重点关注老弱病残孕等特殊群体，实行一对一、个性化帮扶，同步做好避灾点医疗保障，确保每个点位有应急救治力量。

会议强调，要聚焦重点环节，全面排查风险隐患。全方位开展防汛防台宣传引导，充分运用电视、广播、网络等渠道，及时发布险情、灾情信息，推动基层力量入户宣传引导，提高群众防风避险意识，引导群众主动避险；全方位开展安全隐患自查自纠，针对山塘水库、地质灾害点、城市易内涝点等薄弱环节和重点部位再次排查盲点隐患，对排查出的风险隐患立行立改、动态清零，坚决把隐患消除在萌芽。

会议强调，要做实应急准备，严肃防汛纪律责任。统筹安排应急值守与抢险救援队伍，细化人员分工、明晰岗位职责，凝聚抢险救援合力，确保突发险情快速响应、高效处置；要配齐配好各类防汛物资和应急储备，同步做好断电、断通信情况下的保障准备，整合智能救援装备资源，做到有备无患；要严格落实领导带班和24小时值班值守，将防汛防台工作责任压实到人、落实到岗，推动防御力量向基层一线倾斜，各级各部门之间要加强应急联动协同，落实信息报送、预警响应制度，确保指令畅通、调度高效、处置及时，以强大工作合力构筑起防汛防台的铜墙铁壁。

来 源：瓯海发布

原标题： 瓯海区召开9号台风“巴威”防御工作部署会 全力以赴打赢防汛防台大仗硬仗主动仗

记者：卢芊好 许凯光

本文转自：温州新闻网 66wz.com