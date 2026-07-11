瓯海区委书记刘云峰督查防汛防台工作

瓯海发布 2026-07-11 21:39:36

7月10日，瓯海区委书记刘云峰率队到梧田、茶山、仙岩等街道督查防汛防台工作，强调要深入学习贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作重要指示精神，全面落实省市部署要求，坚持“一个目标、四个宁可”，抢抓关键窗口期，做好最充分准备，全力防御应对9号台风“巴威”，切实守护人民群众生命财产安全。

7月10日，瓯海区委书记刘云峰率队到梧田、茶山、仙岩等街道督查防汛防台工作，强调要深入学习贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作重要指示精神，全面落实省市部署要求，坚持“一个目标、四个宁可”，抢抓关键窗口期，做好最充分准备，全力防御应对9号台风“巴威”，切实守护人民群众生命财产安全。

9号台风“巴威”步步逼近，督查中，刘云峰格外关注群众安全情况，每到一处，首先详细询问应转移人员排摸和安置准备情况，并深入各街道重点村居，细致了解房屋安全、人员居住、转移计划等情况。刘云峰强调，要树牢底线思维、极限思维，坚决克服麻痹思想和侥幸心理，把人的安全摆在首要位置，全面滚动摸排老旧房屋风险隐患，按照“三提前”“三必须”要求坚决果断做好人员转移工作，切实做到“应转尽转、应转早转、应转快转、安全返回”，确保不漏一户、不落一人，齐心协力打好防汛防台硬仗。

地质灾害防范区准备情况如何？来到梧田街道北村村温州市爱乐养老院后山边坡，刘云峰了解地质灾害防范区排查情况，强调要时刻紧绷地质灾害防范这根弦，密切关注雨情、水情动态变化以及山体边坡状况，加强巡查频次和隐患排查，根据实际情况进行科学研判，坚决果断做好人员转移避险。

在茶山街道茶白路高速下穿泵站，刘云峰督查易涝点准备情况，详细了解泵站排水能力、人员值班值守等情况，强调要严格落实24小时值班值守制度，做到险情发生时及时响应，确保雨水泵站稳定运行、排水通畅，避免积水造成内涝。在茶山街道霞岙村党群服务中心临时避灾安置点，刘云峰了解群众转移避险方案、应急物资准备等情况，强调要坚持有备无患、未雨绸缪，做好设施和物资准备，细化安置点管理和服务保障。

台风带来的风雨影响，容易给高温熔融企业安全生产造成诸多风险。来到仙岩街道瓯赛汽车部件铸造有限公司，刘云峰督查企业准备情况，强调要压实压紧主体责任，及时调整好生产计划，严格落实停炉作业、停产撤人等举措，确保人员安全。

来 源：瓯海发布

原标题： 刘云峰督查防汛防台工作

记者：吴佳佳 许文星

本文转自：温州新闻网 66wz.com