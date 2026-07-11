龙港市委书记林海涵督查防汛防台工作

龙港发布 2026-07-11 21:39:36

今年第9号台风“巴威”逐渐逼近。7月11日上午，龙港市委书记林海涵在督查防汛防台工作时强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，坚持“一个目标、四个宁可”，立足“防大汛、抢大险、救大灾”，牢牢守住“三条底线”，打好打赢这场防汛防台硬仗。

今年第9号台风“巴威”逐渐逼近。7月11日上午，龙港市委书记林海涵在督查防汛防台工作时强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，坚持“一个目标、四个宁可”，立足“防大汛、抢大险、救大灾”，牢牢守住“三条底线”，打好打赢这场防汛防台硬仗。

林海涵来到柳江社区第二避灾安置点，细致了解安置容量、物资储备、生活保障等情况。期间，林海涵与现场避灾群众亲切交谈，仔细询问大家的住宿饮食情况和生活需求，叮嘱大家安心待在避灾安置点，等台风警报解除后再有序返回。林海涵强调，要用心用情做好安置服务，紧盯避灾群众生活所需，细化服务保障举措，及时解决他们遇到的实际问题和困难，营造安全、舒适、暖心的安置环境，切实让群众安心避险、安全返回。

在悦心颐养院，林海涵与负责人交谈，详细了解该场所接收避灾老人安置情况。林海涵叮嘱场所负责人切实担起安全“第一责任人”职责，全方位做好老人食宿照料、健康看护、心理安抚等暖心服务，以精细化、常态化的防护措施筑牢养老机构安全防线。林海涵强调，要立足老年群体避险特点，健全完善重点人群专项转移机制，明确转移流程、责任人员、安置点位，做到底数清、情况明、转移快、安置稳。

应急救援力量是防汛防台、抢险救灾的中坚力量。林海涵来到市消防救援大队，实地查看消防救援队伍防汛防台应急准备、抢险备勤等工作情况，并对坚守岗位、冲锋在前、主动担当的全体消防救援人员表示慰问。林海涵指出，消防救援队伍是防汛防台抢险救灾的主力军、先锋队，要始终保持备战状态，立足最严峻形势、做好最充分准备，配齐配强应急物资装备，随时待命处置各类险情灾情，持续提升快速响应、高效处置、科学抢险能力，全力守护人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

来 源：龙港发布

原标题： 林海涵督查防汛防台工作

记者/邓雨薇 方崇杰 王晓莉

本文转自：温州新闻网 66wz.com