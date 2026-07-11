洞头区委书记郭云强调度检查9号台风“巴威”防御工作：高标准落实“五停”措施 确保社会面“静”下来

洞头发布 2026-07-11 21:39:36

7月11日，洞头区委书记郭云强赴一线检查指导9号台风“巴威”防御工作。

7月11日，洞头区委书记郭云强赴一线检查指导9号台风“巴威”防御工作。他强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和重要指示精神，坚持人民至上、生命至上，紧绷防汛防台这根弦，克服麻痹侥幸思想，从严从紧从细做好各项防御工作，高标准落实“五停”措施，确保社会面“静下来、停下来”。

郭云强先后前往温州市福利养老院、爱之家社会福利院、区中心敬老院，实地察看养老机构防汛防台工作情况，仔细询问各养老机构防台预案制定、应急物资储备、隐患排查整改等情况，要求相关负责人要高度重视台风防御和老人安置工作，用心用情做好各项关爱服务，切实保障在院老人的安全和健康。

在北岙街道城南社区和洞头剧院，郭云强详细了解各安置点人员容纳规模、生活物资筹备、生活保障安排等情况，并与避灾群众亲切交谈，对大家的理解与配合表示感谢，同时叮嘱大家要安心休息，有任何需求及时和工作人员沟通。他强调，要认真周到做好安置点的服务管理，保障好水、电、饮食等基本生活供给，细致关照老弱妇孺等特殊群体，让前来避险的群众住得安心、住得舒心、住得暖心。

每到一处，郭云强都向奋战在防汛防台一线的党员干部表示慰问，勉励大家继续发挥先锋模范作用，在打硬仗中体现忠诚和担当，同时要在注意自身安全的前提下，做好防汛防台各项工作，把防御措施落得更实更细，全力保障人民群众生命财产安全。

督导中，郭云强还以“四不两直”的方式前往霓屿街道正岙村，北岙街道隔头村、白迭村等地检查防汛防台相关工作，重点查看人员转移、游客劝离和户外设施加固等工作落实情况，并对发现的问题现场交办，逐一明确责任单位和整改时限。此外，郭云强还走访察看了北岙农贸市场、区人民医院、中心街及南洋商圈、重点风险路段，检查“五停”措施和交通临时管控等落实情况。他强调，防汛防台工作事关重大，绝不可掉以轻心。要层层压实责任，严格执行防汛防台应急响应要求，进一步细化工作部署，紧盯重点区域、重点环节，开展“拉网式”“滚动式”隐患排查，确保风险隐患早发现、早处置。要严格落实极端天气“五停”措施，让社会面“静”下来，做到人员非必要不外出。

来 源：洞头发布

原标题： 郭云强调度检查9号台风“巴威”防御工作：高标准落实“五停”措施 确保社会面“静”下来

记者：林锐

本文转自：温州新闻网 66wz.com