洞头发布 2026-07-11 21:39:36

7月10日晚，洞头区召开9号台风“巴威”防御调度会，传达部署上级会议精神，对下步防汛防台工作进行细化部署。

7月10日晚，洞头区召开9号台风“巴威”防御调度会，传达部署上级会议精神，对下步防汛防台工作进行细化部署。市人大常委会副主任项伟胜到会指导，洞头区委书记郭云强，洞头区领导何莉平、刘素婷、方烨等参加会议。

会议听取了各分管区领导和各乡镇（街道）关于防汛防台准备工作的情况汇报。项伟胜在会上强调，当前防汛防台形势已经到了最关键的阶段，各级各部门要坚决克服麻痹侥幸心理，紧绷防汛防台这根弦，始终把保障人民群众生命财产安全放在第一位，严格落实各项防御责任，突出做好风险隐患排查管控，全面落实扩面转移避险工作，及时精准发布预警信息，快速高效处置突发情况，全力筑牢台风防御安全防线，确保人民群众生命财产安全和城市运行安全有序。

郭云强强调，要抓实台风防御各项关键工作，紧盯人员、点位、物资、机制全链条闭环管控，守住群众生命安全底线。要全面核对转移人员底数，精准摸排风险人员，落实兜底保障，做到不漏一户、不落一人。要从严核查风险点位，对人员转移情况进行再核对，确保转移人员不返回，同时要落实好安置点分级响应管理机制，做好后勤管理服务，保障转移群众基本生活需求。要全域排查重点区域，对山塘水库、渔船船只、景区景点、危化企业等重点领域进行再核查，做到滚动排险、动态清零。要严格落实“五停”要求，坚决做好停业、停工、停运和撤离工作，确保社会面迅速“静下来、停下来”。要完善“五断”应急指挥体系，综合用好区乡村三级视联网、“三大件六小件”等通讯手段，确保极端情况指令下达、信息传递高效顺畅。要强化风险研判，精准感知预警，加强部门协同配合，完善“社情、警情、舆情”三情联动机制，及时处置各类涉险涉稳线索。

何莉平要求，各级各部门要持续关注台风动态变化，及时更新发布预警信息，提醒公众提前做好防灾避险准备。要加强值班值守，严格执行领导带班和24小时值班制度，确保人员在岗在位、信息报送及时。要做好应急处置各项准备，科学调度力量开展突发情况处置，最大限度降低损失。

来 源：洞头发布

原标题： 我区召开9号台风“巴威”防御调度会

记者：林锐 郑树

本文转自：温州新闻网 66wz.com